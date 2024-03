Il 15 marzo prezzi di benzina e diesel in rialzo: quanto costa adesso il pieno in città e in autostrada

Prezzi in aumento. Il terzo weekend di marzo 2024 si apre con un rialzo di benzina e diesel, mentre prosegue la guerra tra Israele e Hamas che mantiene alta la tensione in Medio Oriente. Quanto costa oggi fare il pieno in città o in autostrada.

Prezzi di nuovo in rialzo

Al quarto rialzo consecutivo della quotazione della benzina, si rilevano aumenti anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

In forte ripresa anche il barile, con il Brent sopra 85 dollari, ai massimi da inizio novembre. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel, per Tamoil si registra un rialzo di 1 centesimo sulla benzina.

I prezzi medi di benzina e diesel

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 14 marzo su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,852 euro/litro (invariato, compagnie 1,854, pompe bianche 1,847);

a 1,852 euro/litro (invariato, compagnie 1,854, pompe bianche 1,847); diesel self service a 1,796 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,800, pompe bianche 1,788);

a 1,796 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,800, pompe bianche 1,788); benzina servito a 1,992 euro/litro (invariato, compagnie 2,032, pompe bianche 1,912);

a 1,992 euro/litro (invariato, compagnie 2,032, pompe bianche 1,912); diesel servito a 1,937 euro/litro (-1, compagnie 1,979, pompe bianche 1,853);

a 1,937 euro/litro (-1, compagnie 1,979, pompe bianche 1,853); gpl a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705);

a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705); metano a 1,343 euro/kg (+1, compagnie 1,372, pompe bianche 1,318);

a 1,343 euro/kg (+1, compagnie 1,372, pompe bianche 1,318); gnl a 1,160 euro/kg (-1, compagnie 1,169 euro/kg, pompe bianche 1,154 euro/kg).

I costi dei carburanti in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada, la media nazionale è:

benzina self service: 1,937 euro/litro;

1,937 euro/litro; diesel self service: 1,890 euro/litro;

1,890 euro/litro; benzina servito: 2,202 euro/litro;

2,202 euro/litro; diesel servito: 2,158 euro/litro;

2,158 euro/litro; gpl: 0,848 euro/litro;

0,848 euro/litro; metano: 1,494 euro/kg;

1,494 euro/kg; gnl: 1,169 euro/kg.