Hulk Hogan "non sente più le gambe": la rivelazione del collega Kurt Angle. Come sta la leggenda del wrestling

Il nome Hulk Hogan è conosciuto in tutto il mondo, non solo tra gli appassionati di wrestling. Per questo motivo, stanno facendo scalpore le rivelazioni dell’ex wrestler Kurt Angle sulle condizioni di salute di Terry Eugene Bollea (questo è il vero nome di Hulk Hogan).

Come sta Hulk Hogan: la rivelazione di Kurt Angle

Nel corso del suo podcast, l’ex wrestler Kurt Angle, che ha anche vinto una medaglia d’oro nella lotta libera alle Olimpiadi di Atlanta 1996, ha parlato delle condizioni di salute di Hulk Hogan. Kurt Angle ha raccontato di aver parlato con lui a Filadelfia, in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario di WWE Raw (programma televisivo della World Wrestling Entertainment), che si sono svolte il 23 gennaio 2023.

Angle ha riferito che Hulk Hogan si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico alla schiena e ha aggiunto: “Non riesce a sentire la parte inferiore del corpo. Deve usare il bastone per camminare. Pensavo stesse usando il bastone perché aveva dolore alla schiena, invece non ha alcun dolore. Non ha proprio niente, non può sentire niente”. E poi: “Quindi ora non riesce a sentire le sue gambe. Deve camminare con un bastone e, beh, è una cosa abbastanza seria. Mi dispiace davvero per Hogan. Ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e questo se lo è mangiato. Hulk Hogan è l’uomo che ha rivoluzionato il pro wrestling. Ho molto rispetto per lui”.

Fonte foto: ANSA Hulk Hogan, sul ring durante uno show del 2018.

L’ultimo match di Hulk Hogan

L’ultimo match di Hulk Hogan (classe 1953 nella World Wrestling Entertainment risale al lontano 2006: il 20 agosto di quell’anno, “L’Immortale” (come è soprannominato dai suoi fan) ha lottato contro Randy Orton (più giovane di lui di quasi 30 anni), vincendo l’incontro con il suo brevettato Leg Drop (la sua mossa finale).

L’ultimo match in generale, invece, risale al 21 febbraio 2013, in occasione di uno show della Total No-Stop Action Wrestling (TNA Wrestling) a Londra, in un match 3 contro 3 assieme a Bully Ray e Sting contro gli Aces & Eights (Devon, Mr. Anderson e DOC), vinto da quest’ultimi.

Hulk Hogan: non solo wrestling

Oltre che per l’enorme impatto avuto nel mondo del wrestling, Hulk Hogan è noto al grande pubblico anche per le sue apparizioni in tv e al cinema. Tra le più celebri è possibile inserire l’interpretazione del pugile Labbra Tonanti in Rocky III.