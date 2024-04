Hamas pubblica il video dell'ostaggio Herch Goldberg-Polin senza un braccio, disperato: i dubbi di Israele

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Hamas ha pubblicato un video in cui mostra l’ostaggio israelo-americano di 23 anni. Trattasi di Hersh Goldberg-Polin, rapito nel corso dell’attacco effettuato da Hamas lo scorso 7 ottobre.

Guerra in Israele, Hamas: il video-appello dell’ostaggio Herch Goldberg-Polin

Hersh Goldberg-Polin è stato catturato mentre si trovava al rave vicino a Re’im, nel sud di Israele. Il giovane è stato gravemente ferito durante l’attacco sferrato da Hamas. Nel filmato appare con un braccio amputato.

Il video dura quasi tre minuti. Goldberg-Polin si identifica e chiede al governo israeliano di essere riportato a casa. Il contenuto audiovisivo non è datato, ma il ragazzo dichiara di essere prigioniero da “quasi 200 giorni”, particolare che indica che è stato girato di recente.

L’incontro tra Rachel Goldberg-Polin e il Papa

Rachel Goldberg-Polin, madre del giovane, nella sua tenace lotta personale per riportare il figlio a casa, è stata anche a Roma dove ha avuto un incontro con Papa Francesco.

Non è la prima volta che Hamas mette in campo una simile strategia mediatica. Strategia ritenuta da Israele una deplorevole guerra psicologica.

La madre di Herch Goldberg-Polin inserita nella classifica TIME100 2024

La mamma dell’ostaggio è stata inserita dalla rivista TIME fra le 100 persone più influenti al mondo nella sua classifica TIME100 2024.

L’inclusione di Rachel nell’elenco è un riconoscimento al suo costante impegno – portato avanti assieme a suo marito Jon Polin e ad altre centinaia di famiglie di ostaggi presi da Hamas – indirizzato a sensibilizzare il mondo sulla crisi degli ostaggi.

“Voglio ringraziare TIME per la mia inclusione nel TIME100 e per aver riconosciuto il significato e la gravità della crisi degli ostaggi e la necessità che il mondo lotti a loro favore, fino a quando ognuno di loro non sarà tornato a casa”, ha commentato Rachel Goldberg-Polin.

“Prego – ha aggiunto la donna – che questa piattaforma aiuti a costringere il mondo a non abbandonare queste 133 anime rimanenti, che provengono da 25 paesi, 5 religioni, un’età compresa tra 15 mesi e 86 anni, e che sono state tenute prigioniere a Gaza per 194 giorni”.

Fonte foto: ANSA/X

“Non dobbiamo chiudere un occhio davanti alla sofferenza di questi esseri umani, insieme alla sofferenza di tutti gli innocenti di Gaza”, ha concluso Rachel.