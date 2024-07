Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare della Lombardia, ha parlato all’evento “Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare” di inverno demografico e denatalità. Commentando i dati ha detto che si rischia la scomparsa della razza italica.

La frase di Guido Bertolaso sull’inverno demografico

Guido Bertolaso non ha dubbi sul fatto che l’inverno demografico sia un rischio concreto per la scomparsa della “razza italica”. L’assessore regionale al welfare della regione Lombardia, durante il workshop istituzionale “Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare” ha parlato della diminuzione delle nascite.

In merito alla denatalità ha detto: “L’inverno demografico è drammatico e non ci aiuta, anzi rischia di far scomparire la razza italica. È quello che ci dicono i nostri esperti. E la denatalità è il primo problema che si deve affrontare in Italia”.

Come affrontare l’inverno demografico? Per Bertolaso sono le cattive abitudini il vero problema e quindi richiama a stili di vita “più coerenti con quelle che sono le conoscenze della scienza e le nuove scoperte”.

La “razza italica”

A turbare dell’intervento di Guido Bertolaso non è tanto l’allusione di dover fare figli per invertire il ritmo della denatalità, quanto più il concetto di razza italica. Questa da un punto di vista scientifico non esiste. Sono diversi gli studi genetici che dimostrano che le differenze tra individui di diverse popolazioni sono minime e da qui la definizione di un’unica razza sì, ma umana

In secondo aspetto il concetto di “razza italica” è stata usato durante il periodo fascista in Italia. Fu Benito Mussolini e il Regime a promuovere l’idea di una razza italica per sostenere politiche di nazionalismo e superiorità razziale. Lo ha ricordato proprio il capogruppo del Partito Democratico per Francesco Majorino, citando il manifesto della razza dell’Italia fascista degli anni 30.

Il termine più corretto potrebbe quindi essere identità italiana, ovvero il risultato della storia del Paese Italia abitato da una moltitudine di culture e popolazioni diverse. Per ricordarne alcune l’Italia è stata abitata da etruschi, greci, romani, longobardi, normanni e molti altri.

Il commento di Fontana sulla denatalità

Durante il workshop istituzionale è intervenuto anche il presidente della Regione, Attilio Fontana. Questo ha sottolineato come bisogna creare le condizioni per far coesistere il lavoro e la famiglia.

Il focus sono i giovani, a cui si rivolge: “Si devono creare le condizioni per ridare un po’ di entusiasmo ai giovani e ridare l’istinto e il piacere di creare una famiglia e una propria prosecuzione della vita. Sono due fatti assolutamente imprescindibili. Dobbiamo fare la nostra parte”.