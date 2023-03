Guardia giurata si spara con la pistola di ordinanza in servizio a Bari, alla Fiera del Levante: aveva 46 anni

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Tragedia a Bari, dove nella serata del 28 marzo un uomo di 46 anni, vigilante in servizio presso la Fiera del Levante di Bari, ha improvvisamente fatto fuoco contro sé stesso, togliendosi la vita sul posto.

La tragedia alla Fiera del Levante

La Fiera del Levante è una delle principali fiere espositive italiane e del Mediterraneo. Giunta alla sua 87esima edizione, si svolge a Bari, nel quartiere di Marconi – San Girolamo – Fesca.

Uno spazio fieristica sempre stracolmo di gente, con una media di 200mila visitatori l’anno. E proprio in questo contesto, nella serata di martedì 28 marzo, una delle guardie giurate in servizio durante l’evento ha deciso di togliersi la vita.

La zona nella quale ha luogo annualmente la Fiera del Levante, a Bari

L’uomo, un vigilante di 46 anni, avrebbe usato la pistola d’ordinanza per fare fuoco contro sé stesso all’interno di uno dei padiglioni della Fiera del Levante.

L’arrivo dei soccorsi

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto gli agenti di Polizia e gli operatori sanitari del 118, che nonostante i tentativi di rianimare l’uomo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Bisognerà ora attendere che i rilievi e le indagini dei membri delle Forze dell’Ordine possano fare chiarezza su quanto accaduto, provando a capire cos’abbia spinto l’uomo, che lavorava per un’agenzia di sicurezza privata, a togliersi la vita.

I suicidi in Italia

Purtroppo in Italia non è facile, data la mancanza di dati aggiornati, avere una stima precisa di tutte le persone che decidono di togliersi la vita.

Nel 2022, secondo l’Osservatorio Suicidi della Fondazione BRF – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze, ci sono stati 595 suicidi e 598 tentati suicidi. Un suicidio in media ogni 16 ore, e un tentato suicidio ogni 14.

Cifre che in mancanza di dati ufficiali vengono conteggiati al ribasso, e che restituiscono comunque la fotografia di un Paese nel quale il fenomeno suicidi, oltre che sempre attuale, necessiti di adeguate politiche di prevenzione che coinvolgano tutti, dalla politica ai professionisti medici, dagli insegnanti alle famiglie.

Per quanto riguarda invece i membri delle Forze dell’Ordine, nel 2022 sono stati registrati tra di loro 72 suicidi, dei quali 16 nei Carabinieri, 8 nella Guardia di finanza, 3 dell’Esercito, 4 della Polizia penitenziaria, 24 della Polizia di Stato, 8 della Polizia locale, 5 Guardie giurate, 2 Vigili del fuoco e 2 dell’Aeronautica militare e marina.

Numeri in aumento, dato che nel 2021 erano stati catalogati 57 suicidi, mentre nel 2020 si erano fermati a 51.