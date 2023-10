Giorgia Meloni sulla Legge di Bilancio: "Le risorse sono poche e non vanno sprecate, combattiamo l'inflazione"

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Con la nuova legge di bilancio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, punta a combattere l’inflazione e a preservare le risorse nazionali. Dal villaggio Coldiretti, la Premier ha parlato degli obiettivi di Governo, che sta concentrando l’attenzione su imprese, lavoro, redditi e famiglie, con l’imperativo di evitare sprechi e promuovere la diversità produttiva. Nel sottolineare l’importanza di difendere le eccellenze nazionali e respingere gli sforzi di omologazione, ha condannato chi utilizza “il grano come arma” alla vigilia della giornata mondiale del pane.

Cosa ha detto Giorgia Meloni

Meloni ha sottolineato l’importanza di evitare lo sperpero delle risorse, affermando che il governo intende concentrare le proprie energie e finanziamenti su questioni fondamentali.

“Con la legge di bilancio che arriva lunedì ci concentriamo sulla lotta all’inflazione per dare una risposta, cerchiamo di fare le cose serie e importanti: non ci sono risorse da sperperare in cose che non hanno alcun senso, ma da concentrare nelle cose importanti che sono imprese, lavoro, redditi e famiglie” ha spiegato la Premier dal palco del villaggio Coldiretti.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni ha parlato della Legge di Bilancio durante la visita fra gli stand del Villaggio Coldiretti

Lotta contro l’omologazione

“Non è stato un anno facile anche di tenuta fisica” ha confessato Meloni. “Sono tornata stamattina alle sei, abbiamo fatto qualcosa come 23 ore di aereo, non è facile ma quando si sa che si fa rappresentando qualcuno e viene compreso, questo dà tutta l’energia del mondo”.

Giorgia Meloni ha sottolineato il ruolo chiave della difesa delle eccellenze nazionali contro gli sforzi di omologazione. “Vogliono vendere a tutti lo stesso prodotto ma non ci riusciranno, perché per noi è fondamentale la specificità, è la grandezza dell’Italia come è il lavoro che abbiamo difeso e incentiviamo anche in manovra”.

Giorgia Meloni non ha mancato di toccare un punto critico, in un ideale parallelo fra i conflitti in atto nel campo internazionale e la ricorrenza della Giornata del Pane, fissata per il 15 ottobre.

Lunedì la Legge di Bilancio in Cdm

Lunedì 16 ottobre sul tavolo del Consiglio dei Ministri arriverà l’attesa seconda manovra economica del Governo Meloni, che come annunciato sarà all’insegna dell’attenzione a questioni cruciali come i redditi e le pensioni medio-bassi, il sostegno alle famiglie e il miglioramento del sistema sanitario. Meloni e Giorgetti hanno invitato alla prudenza, soprattutto tra i capigruppo parlamentari. L’invito è quello di avere il minor numero possibile di emendamenti, poiché essendo scarse le risorse disponibili, le modifiche dovranno essere tenute al minimo.