Giorgia Meloni sbadiglia durante la conferenza stampa, poi scappa in bagno verso la fine: "Sto a mori'..."

Giovedì 4 gennaio, dopo circa due ore di conferenza stampa e di domande nella sala stampa della Camera dei Deputati, Giorgia Meloni si è lasciata andare a uno sbadiglio, che non è sfuggito al microfono davanti a lei. Risate tra i giornalisti, come ha reagito la premier, che verso la fine ha confessato di dover scappare con urgenza in bagno.

Lo sbadiglio di Giorgia Meloni

Oltre 40 le domande rivolte a Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno, rinviata a giovedì 4 gennaio per via dei problemi di salute che avevano colpito la premier.

Dopo circa due ore, la presidente del Consiglio ha mostrato i primi segni di stanchezza, lasciandosi andare a uno sbadiglio.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati, giovedì 4 gennaio

Risate tra i giornalisti, la reazione della premier

Inevitabile qualche risata tra i giornalisti presenti, anche perché la stessa Meloni ha commentato con un “si è sentito, eh? Lo so… comincio ad avere degli svarioni“.

La premier si alza chiedendo di poter andare in bagno

Una conferenza stampa oggettivamente lunga, che Giorgia Meloni ha abbandonato per qualche minuto verso la fine.

Quando mancavano solo una manciata di domande, la premier ha chiesto il permesso, ai presenti, di andare in bagno: “Sto a mori’… signori, io devo andare in bagno, non so come fare. Vi giuro, vorrei farcela per altre tre domande, ma… posso? Che devo fare, scusatemi”.

Anche in questo caso, risate tra i presenti.

La battuta di un giornalista

Alla seconda domanda dopo il suo rientro, un giornalista – prima di porre la domanda – è tornato sulla stanchezza della premier con una battuta che ha fatto sorridere Giorgia Meloni: “Coraggio, è quasi finita“.

“Dai che ce la faccio“, ha replicato la leader di FdI per poi lasciarsi andare a una risata.