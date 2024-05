Francesco Moncada consigliere di Esselunga indagato per corruzione a Giovanni Toti nella campagna elettorale

Cosa c’entra Esselunga nell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il governatore della Liguria Giovanni Toti? Secondo la Guardia di finanza, il legame sarebbe rappresentato da Francesco Moncada, consigliere di amministrazione del gruppo, anche lui indagato per corruzione. Al contrario del presidente della Regione, però, non è stato arrestato.

Francesco Moncada è destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale.

Il consigliere di amministrazione di Esselunga S.p.A. è accusato di corruzione nei confronti di Giovanni Toti.

Secondo gli inquirenti, il presidente e il suo capo di Gabinetto, Matteo Cozzani, avrebbero accettato la promessa di Moncada di un finanziamento illecito, ossia un pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo (all’ultimo piano del grattacielo Piacentini in piazza Dante, a Genova) per la campagna elettorale comunale del giugno 2022.

In cambio, questa è l’ipotesi di reato, Esselunga avrebbe ottenuto lo sblocco di due pratiche pendenti in Regione relative alla apertura di due punti vendita: uno a Sestri Ponente, l’altro a Savona.

In una nota ufficiale, la replica di Esselunga S.p.A.:

“Sono l’unico ‘belina’ che lo diceva da anni”, ha detto Ferruccio Sansa, consigliere regionale, all’Adnkronos.

L’ex sfidante di Toti alle ultime elezioni Regionali in Liguria ha dichiarato:

“È dal 2020, totalmenteinascoltato, che denuncio questa situazione. Avevo anche portato gli elementi ai carabinieri. C’è una colossale questione di inopportunità e di conflitto di interessi tra i finanziatori della Regione e di Toti, a partire da Esselunga, e le decisioni e le autorizzazioni che la Regione concede. Non parlo delle questioni giudiziarie in corso, ma è evidente che si stava costruendo un rapporto di potereenorme, un conflitto di interessi inappropriato, tra chi finanziava Toti e la destra, compreso Bucci, e chi otteneva concessioni e autorizzazioni dagli stessi enti locali. Tra finanziamenti e sponsorizzazioni da una parte e concessioni e autorizzazioni dall’altra. È un cortocircuito che riguarda anche la sanità privata e tanti altri ambiti. È ovvio che Toti deve dimettersi, anche per difendersi”.