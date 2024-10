Formaggio Grana Padano DOP grattugiato ritirato da supermercati: richiamo per il rischio di pezzi metallici

Pezzi di metallo nella confezione del formaggio grattugiato Grana Padano DOP. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dai supermercati per rischio fisico, a causa della possibile presenza di corpi estranei. Ecco cosa fare nel caso in cui si sia acquistato il prodotto e qual è il lotto coinvolto.

Qual è il lotto con i pezzi di metallo

Il Ministero della Salute, nella sua nota informativa, ha spiegato che il lotto di formaggio grattugiato ritirato è il numero 24256 Y.

È stato prodotto a Marmirolo, in provincia di Mantova, nello stabilimento della Latteria Sociale Mantova Soc. Agr. Coop..

Fonte foto: Ministero della SAlute

Una delle confezioni di formaggio Grana Padano DOP grattugiato ritirate

La data di scadenza del lotto in questione è l’11 dicembre 2024: le confezioni interessate pesano 100 grammi.

Cosa fare in caso di acquisto

Se avete acquistato una confezione di questo lotto, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarlo.

È invece opportuno riportarlo immediatamente al punto vendita: il personale del negozio provvederà alla sostituzione o al rimborso.

Cosa fare se si inala un corpo estraneo

In caso di inalazione di un corpo estraneo, come un boccone di cibo o un pezzo di plastica, il consiglio di Humanitas è di capire prima di tutto se l’ostruzione sia:

parziale (il soggetto tossisce e respira);

(il soggetto tossisce e respira); completa (il soggetto non respira).

Nel primo caso non si interviene, nel secondo invece è opportuno chiamare i soccorsi e, nell’attesa, procedere con le manovre di disostruzione.

La più nota è quella di Heimlich, che non va però utilizzata con bambini al di sotto dell’anno (nel loro caso, infatti, vanno adagiati a pancia in giù sull’avambraccio di chi effettua la manovra e colpiti 5 volte tra le scapole col palmo della mano, in maniera decisa. Se il corpo estraneo non si smuove, il bimbo va girato a pancia in su e, con indice e medio, va pressato sul torace per 5 volte, al centro della linea tra i capezzoli, alternando questa manovra a colpi interscapolari finché il passaggio dell’aria non risulti nuovamente possibile).