Football Usa, Monday Night tragico: Damar Hamlin collassa in campo, è grave. Lacrime e preghiere in campo

Doveva essere una festa sportiva, si è tramutata in una serata di apprensione e paura. Nelle scorse ore, durante il ‘Monday Night‘ di football americano, uno degli appuntamenti televisivi più attesi dei fan della palla ovale, Damar Hamlin, 24 anni, è collassato in campo. La partita tra Cincinnati Bengals e Buffalo Bills (il ragazzo collassato veste la maglia di questi ultimi) è stata sospesa.

Lo scontro tra Damar e Higgins

Hamlin è stramazzato al suolo dopo un duro scontro con un avversario, Tee Higgins. Immediatamente si è compreso che l’impatto di gioco è stato poderoso e che ha provocato danni. Infatti è entrato subito in campo un team di medici e paramedici, i quali hanno praticato al 24enne il massaggio cardiaco. Dopodiché Hamlin è stato ricoverato in ospedale dove le sue condizioni sono definite “gravi”.

Lo scontro tra Hamlin e Higgins è avvenuto quando mancavano sei minuti alla fine del primo dei quattro tempi di gioco. L’atleta in forza ai Cincinnati Bengals, in un contrasto ruvido, ha colpito alla testa e al torace il giocatore dei Buffalo Bills.

Entrambi sono cascati a terra. Hamlin si è rialzato con prontezza, ma, dopo aver fatto due passi, è crollato di schiena.

La situazione è parsa subito drammatica. Mentre il personale medico era al lavoro per rianimare Hamlin, lo stadio si è ammutolito così come ammutoliti sono stati gli atleti in campo, tutti in lacrime e sconvolti. Diversi coloro che si sono messi a pregare.

La corsa in ospedale

Hamlin è quindi stato poi caricato su una barella e trasportato d’urgenza al Medical Center dell’Università di Cincinnati. L’uscita dell’ambulanza è stata accompagnata dall’applauso di tutto il pubblico.

La madre del 24enne stava assistendo al match dalla tribuna ed è scesa subito in campo dopo l’infortuno. Quindi è salita sull’ambulanza, per stare accanto al figlio.

Il rinvio della partita e i messaggi di sostegno

La partita è stata rinviata. L’associazione giocatori della Nfl ha emesso un comunicato per ribadire la vicinanza di tutte le squadre. “L’unica cosa che conta in questo momento — si legge nella nota— è la salute di Damar e che possa ristabilirsi”.

Tanti in queste ore tra fan e colleghi hanno espresso sostegno e vicinanza per il giovane. Una delle stelle della Nfl, il quarterback di Kansas City Patrick Mahomes, ha scritto su Twitter: “Prego con tutto il cuore. per favore, rimettiti, amico”.

Praying hard.. please be okay man. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) January 3, 2023

“La partita non è importante — ha digitato J.J. Watt degli Arizona Cardinals —, la vita di Damar Hamlin è importante. Per favore, rimettiti”.