Flavio Briatore attacca Angelo Bonelli e tira in ballo i camerieri: "Persone come lui non hanno mai lavorato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Briatore attacca Bonelli. L’imprenditore ha parlato del leader di Europa Verde, che lo ha accusato di essere stato aiutato dal governo per quanto riguarda le concessioni delle spiagge su cui sorge uno dei suoi stabilimenti balneari.

Le dichiarazioni di Bonelli contro Briatore

Il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e l’imprenditore Flavio Briatore si stanno scambiando da giorni attacchi sulla questione delle concessioni balneari. Bonelli ne aveva parlato per primo, criticando le scelte del Governo.

“Il governo Meloni vuole privatizzare e cementificare le ultime spiagge libere e tutelare i privilegi di quegli stabilimenti balneari, compresi quelli di Briatore e Santanchè” aveva detto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra.

Fonte foto: ANSA Il Twiga, lo stabilimento balneare al centro della polemica

Bonelli aveva poi risposto a un post sui social di Briatore, accusandolo di essere un “Patriota con la residenza fiscale a Montecarlo“.

La risposta di Briatore: “Non sapevo chi fosse”

In un’intervista a ‘Libero Quotidiano’, l’imprenditore ha risposto alle accuse di Bonelli cominciando dicendo di non sapere chi fosse: “Io Bonelli non lo conoscevo, sapevo che faceva il politico, ma non esattamente di cosa si occupasse”.

Briatore ha poi proseguito: “Mi sono informato e mi sembra che Bonelli sia la persona che si è presentata davanti alla Meloni in Parlamento con in mano una pietra dell’Adige, accusando il suo governo di essere responsabile del prosciugamento dei fiumi”.

L’imprenditore ha poi invitato i suoi follower sui social a non votare Bonelli: “Perché non serve a niente. Sono centocinquantamila euro all’anno circa di stipendio pagato dagli italiani, letteralmente buttati via”.

L’imprenditore rincara la dose “Non ha mai lavorato”

Briatore si è poi concentrato sulla carriera di Bonelli. Politico di lungo corso, il leader di Europa Verde è stato accusato di non aver mai lavorato in vita sua.

“Persone come Bonelli non hanno mai lavorato, non sanno cosa vuol dire un colloquio di lavoro, non sanno cosa vuol dire fare un training alle persone. Non hanno nessuna idea di cosa voglia dire lavorare” ha detto l’imprenditore.

Infine, Briatore ha concluso con un invito ironico per il politico, con riferimento ai camerieri: “Voglio chiudere con un consiglio a Bonelli. Venga a lavorare tre mesi con noi. Allora sì che si renderà conto di cosa vuol dire lavorare”.