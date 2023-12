Flavio Briatore acquista El Camineto a Cortina, famiglia Melon lascia la baita-ristorante dopo quasi 20 anni

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

A partire dalla serata di mercoledì 6 dicembre andrà in scena il debutto ufficiale di Flavio Briatore nella gestione del ristorante El Camineto di Cortina d’Ampezzo: dopo la fine dell’era della famiglia Melon, lo storico locale nella località sciistica veneta è infatti passato nelle mani del gruppo Majestas, controllato dall’imprenditore piemontese.

Tra nostalgia e nuova gestione

In cucina, per offrire la continuità dei sapori tipici del posto, ci sarà lo chef Riccardo Rasina.

Eppure, come riportato dal Corriere del Veneto, sembra già aleggiare un’aura di nostalgia fra i clienti storici del ristorante El Camineto, legati a quella passione che portava Romeo e Orietta Melon a trattare i propri collaboratori come fossero di famiglia, con cura e ricercatezza estreme per ogni singola portata.

Briatore ha tuttavia rassicurato i dubbiosi, garantendo che “l’unione tra la tradizione e i valori rappresentati da El Camineto e l’esperienza e la professionalità del management di Twiga a Forte dei Marmi, che si occuperà della gestione, saranno una formula vincente”.

“Crediamo fortemente in Cortina, località che andrà a competere a livello internazionale con le migliori stazioni sciistiche e che ospiterà le Olimpiadi nel 2026. Sarà una bella sfida”, ha aggiunto.

Il gruppo Majestas di Briatore

Il gruppo Majestas continuerà a essere impegnato nei marchi di proprietà Billionaire, Twiga e Crazy Pizza, oltre ai brand in licenza Cipriani Monte Carlo, Cova Monte Carlo e Cova Doha.

“Majestas – si legge nel comunicato diffuso dalla compagnia in concomitanza dell’apertura del ‘Camineto’ – è presente in 6 Paesi, con 13 controllate e 7 in licenza tra Europa, Regno Unito, Medio Oriente”.

I dipendenti del gruppo, in totale, sono attualmente 1.100.

Il comunicato dei Melon

Romeo e Orietta Melon non hanno aggiunto molto rispetto a quanto comunicato a ottobre, quando venne ufficializzata la fine della stagione.

Solo un breve comunicato: “Quasi vent’anni a ‘El Camineto’ sono stati una bellissima avventura, passiamo il testimone con i migliori auguri a chi ama la nostra Cortina e la tiene nel cuore come noi”.