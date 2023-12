Briatore dalla parte di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori: "Anche io avrei sparato"

Flavio Briatore si schiera apertamente dalla parte di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 17 anni di carcere per l’omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo.

Briatore: “Anche io al posto di Roggero avrei sparato”

L’imprenditore cuneese, intervenuto nel programma Zona Bianca (Rete Quattro), ha dichiarato che, se si fosse trovato nella stessa situazione del gioielliere, avrebbe agito nello stesso modo.

“Anche io al suo posto avrei sparato, al cento per cento”, ha scandito Briatore.

“È una follia – ha aggiunto -, così diamo forza ai delinquenti. Sanno che, se succede qualcosa, viene condannata la vittima e non chi ha colpito”.

L’uomo d’affari ha inoltre detto che quando uno si trova una pistola puntata in testa non ha né il tempo né la lucidità necessaria per chiedersi se sia finta o meno.

“Capisco la rabbia dei commercianti. Subire un furto, anche in casa, è devastante”, ha concluso Briatore.

Lo sfogo di Roggero

Roggero, dopo la condanna, si è sfogato. Ed è stato un fiume in piena. Per il gioielliere, infatti, la sentenza è stata “vomitevole, vergognosa”.

“Non me l’aspettavo – ha tuonato -, ero già basito dei 14 anni richiesti dal pm. Io ero convinto, guardando i giudici popolari, di una assoluzione” le parole di Roggero, che ha poi tuonato: “Sono impazziti completamente, secondo me i giudici sono stati influenzati”.

La condanna e il risarcimento

Roggero è stato condannato a 17 anni di carcere per gli omicidi di Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, i due ladri che nell’aprile 2021 avevano tentato di rapinare la sua gioielleria.

Oltre alla condanna al carcere, il 69enne dovrà pagare anche un risarcimento alle famiglie delle due vittime. Non avendo nell’immediato i fondi a disposizione, ha chiesto una mano con una colletta online.