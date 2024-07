Fiorello segue Amadeus sul Nove? Lo showman lascerà la Rai, ma non ha firmato un contratto con Discovery

Forse ti può interessare

Amadeus lascia la Rai per Nove, ma non sarà l'unico nuovo acquisto: da Fiorello a Floris, i nomi in ballo

Amadeus ha lasciato la Rai per accettare la corte di Discovery: sarà un volto di Nove, ma non sarà l'unico nuovo acquisto. Da Fiorello a Floris, i nomi in ballo