Faenza, litigio culmina in un accoltellamento: 15enne ferito all'addome da 16enne, è in prognosi riservata

Lite finita male a Faenza, in Emilia Romagna: un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato da un 16enne nel pomeriggio di sabato 30 dicembre, nella zona dell’Orto Bertoni.

L’accoltellamento avvenuto a Faenza

Secondo quanto riportato da Ansa, la vicenda si sarebbe innescata intorno alle 16.30 di sabato 30 dicembre, da tensioni per una lite legata a un parcheggio.

Secondo quanto ricostruito finora dal commissariato locale, tutto sarebbe partito da una discussione per un posteggio tra 2 adulti, uno dei quali accompagnato da moglie e figlio (il 15enne poi accoltellato).

Fonte foto: Tuttocittà.it

I 2 uomini a un certo punto sarebbero venuti alle mani. In quel momento, da un condominio vicino sarebbe sceso il 16enne, nipote del primo contenente.

Dopo essere stato colpito da un pugno, il ragazzo sarebbe tornato in casa per armarsi con 2 coltelli e sarebbe sceso di nuovo.

È a questo punto che avrebbe assestato un fendente all’addome del 15enne.

Quindi sarebbe tornato in casa per lasciare i coltelli e scendere nuovamente in strada armato di bastone (forse la gamba di un tavolo), salvo essere bloccato da alcuni residenti locali.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, gli investigatori dell’Anticrimine faentina hanno trovato un paio di coltelli nascosti dietro a un battiscopa.

Il ferito in prognosi riservata

Il 15enne ferito, portato all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, è in prognosi riservata.

L’arrestato avrebbe invece sin qui sostenuto di essersi difeso dopo essere stato aggredito dall’altro armato di coltello: e di essere cioè riuscito a rivolgergli l’arma contro. È stato aperto un fascicolo per rissa aggravata.