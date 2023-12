Donna accoltellata sull'autostrada A1: uno sconosciuto l'ha ferita a una gamba nell'area di servizio

Una donna di 58 anni è stata accoltellata da un uomo con il volto coperto mentre si trovava nel parcheggio dell’area di servizio Bisenzio Est, nel tratto dell’autostrada A1 che si trova nei pressi di Firenze.

Donna accoltellata nell’area di servizio

L’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 26 dicembre. La donna, italiana, si era messa in viaggio da Cerveteri, in provincia di Roma, verso Segrate (Milano).

Con lei c’erano le sue due figlie, di 22 e 29 anni. Le ragazze al momento dei fatti non erano presenti perché si trovavano all’interno dell’area di servizio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica il tratto di autostrada in cui è avvenuta l’aggressione.

Approfittando del fatto che la donna fosse sola, un uomo incappucciato ha aperto lo sportello dell’auto e ha accoltellato la vittima a una coscia mentre era seduta all’interno dell’abitacolo.

Quando le figlie sono tornate hanno immediatamente lanciato l’allarme e hanno prestato le prime cure alla madre.

Donna in codice giallo in ospedale

Le ragazze hanno anche chiamato il numero unico delle emergenze. La signora è stata così accompagnata all’ospedale di Careggi in ambulanza con codice 2, cioè con urgenza indifferibile.

Il posto è stato raggiunto dalla squadra mobile, dalla polizia stradale e dalla scientifica.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

Sentita dagli investigatori, la donna non è stata in grado di descrivere il volto del suo assalitore.

Non si esclude alcuna pista

La donna è un’insegnante residente a Segrate, vicino Milano. La famiglia era andata a Cerveteri per trascorrere il Natale con alcuni parenti e stava ritornando verso casa.

Per l’aggressione non si esclude alcuna pista, da quella dello squilibrato al tentativo di rapina andato male. Ma si valuta anche l’ipotesi di un un’aggressione maturata in un contesto familiare.

Come riporta La Stampa, l’ex marito della signora avrebbe dei precedenti per lesioni personali in ambito familiare.

E fino a inizio dicembre sarebbe stato in regime di messa alla prova. Intanto è caccia all’uomo.