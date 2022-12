Facebook down, problemi in Italia con la pubblicazione dei post: cosa sta succedendo

Sul grafico API della pagina ufficiale degli sviluppatori si legge “No known issues”, ma dall’Italia tantissimi utenti stanno segnalando un down di Facebook. Diversamente, la curva dei ritardi nel webhook – brevemente, lo scambio dati tra le app – si dirige verso l’impennata. Gli utenti, infatti, lamentano di non riuscire a caricare la pagina né a pubblicare post.

Facebook down in Italia: la situazione

Secondo la piattaforma di segnalazione ‘Downdetector’, alle 18:09 di oggi, lunedì 5 dicembre, è stato raggiunto il picco massimo della segnalazione dei disagi con la piattaforma di Mark Zuckerberg.

Lo stesso problema, secondo i social, è riscontrato in altre parti del mondo.

Su Twitter sta già prendendo piede l’hashtag “#facebookdown” con il quale tanti utenti stanno chiedendo conferma sui problemi relativi al funzionamento di Facebook.

Nessun problema, tuttavia, su Instagram né su WhatsApp, tutte appartenenti al circuito Meta insieme a Facebook.

Facebook down: come comportarsi

Per il momento gli sviluppatori non hanno rilasciato note stampa per informare sugli interventi per ovviare al problema.

Gli utenti devono dunque attendere che il problema rientri.

Il problema è rientrato

Come si evince dal grafico di ‘Down Detector’, il problema sembra rientrato. Gli utenti stanno riprendendo la possibilità di navigare.