Fabrizio Corona e la finale di Champions dell'Inter: la sfida dell'ex Re dei Paparazzi a 3 mesi dal fine pena

Fabrizio Corona vuole andare a vedere la finale di Champions League tra la sua Inter e il Manchester City nonostante manchino ancora 3 mesi alla fine della sua pena. Lo ha annunciato lo stesso ex “Re dei Paparazzi”.

L’annuncio di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha affermato all’agenzia ‘Adnkronos’: “Non so se sono più contento perché con l’Inter siamo arrivati in finale in Champions o perché la Juventus è stata eliminata”.

Poi, l’ex “Re dei Paparazzi” ha annunciato: “A me mancano 3 mesi a fine pena, quindi dovrei ‘finire’ il 15 settembre, ma la partita è il 10 giugno. Me la rischio, prendo un aereo privato e vado a tifare Inter. Se mi beccano torno in galera e mi faccio gli ultimi 3 mesi, se non mi beccano ne vale la pena. Per l’Inter questo e altro”.

Fabrizio Corona, alla Chiesa degli Artisti a Roma, per presenziare ai funerali di Maurizio Costanzo lo scorso 27 febbraio.

Il messaggio di Fabrizio Corona ai fratelli Gallagher

Fabrizio Corona ha risposto anche a Noel Gallagher, che aveva detto di reputare l’Inter la squadra meno forte come potenziale finalista.

La sua replica: “Alla fine della partita, quando ci vedranno vincere, i fratelli Gallagher potranno andare a ubriacarsi in un pub turco. Noi non solo non abbiamo paura dei fratelli Gallagher, ma nemmeno di Erdogan”.

Quando si gioca la finale di Champions League

La finale di Champions League 2022/2023 vedrà affrontarsi l’una contro l’altra l’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City allenato da Pep Guardiola, alle ore 21 di sabato 10 giugno, allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, in Turchia.

La partita si disputa a distanza di 13 anni dall’ultimo trionfo in Champions League dell’Inter: il 22 maggio del 2010, i nerazzurri allora allenati da Josè Mourinho batterono il Bayern Monaco di Louis van Gaal per 2 reti a 0 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, in Spagna.

Fabrizio Corona e l’intervista a Azouz Marzouk

Sempre all’agenzia ‘Adnkronos’, nelle scorse ore, Fabrizio Corona aveva preannunciato l’imminente uscita di un’intervista ad Azouz Marzouk, cioè l’ex marito di Raffaella Castagna nonché padre del piccolo Youssef, due delle quattro persone che sono morte nella strage di Erba la sera dell’11 dicembre del 2006.