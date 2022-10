È arrivata l’ora di pensare all’estate: sconti sui viaggi in traghetto, dalla Sicilia alla Sardegna

Prenotare un viaggio in largo anticipo consente di risparmiare parecchio. Questa strategia può aiutare a concedersi comunque un paio di settimane di vacanza senza colpire ulteriormente le proprie tasche. Non fanno ovviamente eccezione i viaggi in traghetto.

I vantaggi di prenotare in anticipo

Alcune compagnie, per esempio Grandi Navi Veloci (GNV), hanno appena aperto la campagna relativa all’estate 2023. I vantaggi sono diversi, a cominciare dal maxi sconto del 40% su tantissime linee per prenotazioni effettuate dal 24 ottobre 2022 al 7 novembre 2022. La disponibilità è limitata e riguarda i viaggi programmati da febbraio a settembre 2023

Se pensate che programmare un viaggio per la prossima estate sia ancora prematuro, non dimenticate che GNV consente di annullarlo senza alcun costo fino a 7 giorni prima della partenza.

Fonte foto: 123RF

Le tratte GNV con gli sconti: dalla Sardegna alla Sicilia

Una delle compagnie che accompagna i turisti verso le loro vacanze è GNV. A fare maggiormente gola sono, storicamente, le sue tratte che riguardano la Sardegna, con spiagge da sogno, i paesaggi mozzafiato e la natura incontaminata. Uno dei luoghi più amati dai turisti di tutto il mondo, che ogni anno decidono di trascorrere le proprie vacanze in questo paradiso naturale.

Tra le mete apprezzate c’è poi ovviamente la Sicilia, famosa per le spiagge bianchissime, il mare cristallino e un patrimonio culturale e umano unico nel suo genere. Un’isola che è una combinazione perfetta di cultura, natura, gastronomia, spiaggia e relax.

Queste destinazioni sono entrambe facilmente raggiungibili con un comodo viaggio via mare, durante il quale ci si può rilassare evitando lo stress della guida o dei viaggi in aereo.

“Camping on Board”, il servizio per i camperisti di GNV

Da quest’anno, poi, l’esperienza a bordo con GNV sarà ancora più particolare. A bordo di alcune navi è possibile usufruire del servizio Camping on board di GNV, a disposizione di tutti i camperisti che vorranno pernottare in camper (in un parcheggio pensato proprio per loro), potendo comunque accedere al bar, al ristorante e alle aree comuni del traghetto. Un’esperienza piena, senza rinunciare al comfort del proprio camper

Si tratta di un servizio che permette, inoltre, di risparmiare sul costo della cabina con la possibilità di pernottare e soggiornare a bordo del proprio camper o roulotte per tutta la durata della traversata. È valido per viaggi da maggio a settembre, la prenotazione è effettuabile esclusivamente tramite il contact center.