Due scosse di terremoto nei Campi Flegrei sentite pure a Napoli: la più forte di magnitudo 2.6, torna la paura

Altre scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei e in tutta l’area occidentale di Napoli. Mercoledì 3 ottobre la terra è tornata a tremare, con due scosse ravvicinate che si sono manifestate nel giro di circa mezz’ora. Il sisma più intenso si è verificato alle 10:46, misurando una magnitudo di 2.6. Precedentemente, alle 10:18, si era verificato un altro evento sismico con una magnitudo di 1.7. Non c’è pace per i residenti, che da diverse settimane devono fare i conti con la preoccupazione per lo sciame sismico e il timore di eventi disastrosi, come una possibile eruzione vulcanica. Seguono aggiornamenti