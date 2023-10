Scossa di terremoto di magnitudo 4 ai Campi Flegrei: persone in strada, sisma avvertito anche a Napoli

Trema di nuovo la terra nell’area dei Campi Flegrei. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 22.08 di lunedì 2 ottobre.

L’epicentro nei pressi di Pozzuoli

L’epicentro è stato individuato a poca distanza da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito distintamente anche in numerosi quartieri di Napoli. A Bagnoli, a Fuorigrotta, al Vomero e nel centro città in tantissimi hanno sentito la terra tremare sotto ai piedi.

Persone spaventate scendono in strada

Sia nell’area flegrea che in alcune zone della città partenopea, numerose persone, spaventate, sono scese in strada. Molte, per la paura, non vogliono tornare nelle loro abitazioni. Il centralino dei vigili del fuoco di Napoli è stato preso d’assalto dalle telefonate di centinaia di cittadini impauriti.

La nota del comune

Sulla pagina FB del comune di Pozzuoli è stata diramata la seguente nota: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md=4.0± 0.3”.

“L’evento più significativo – prosegue il messaggio comunale -, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli, si è prodotto alle 22:08, ora locale, alla profondità di 2.6 km con magnitudo Md=4.0± 0.3”.

Poi l’invito a segnalare danni o disagi: “Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891 Protezione Civile : 081/18894400”.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”, conclude la nota.

Registrate altre scosse nella zona

Nei quindici minuti successivi alla prima scossa, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano – Ingv hanno registrato altri otto fenomeni sismici.

Poco prima, alle 20.53, era stata segnalata una scossa, con epicentro ad Agnano, di magnitudo 1.8 a una profondità di 2,4 chilometri.

Prosegue quindi lo “sciame” di questi giorni. La terra ha tremato anche nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. In quel caso la magnitudo registrata ha toccato quota 4.2, la maggiore degli ultimi quarant’anni.