Due auto si scontrano in A4 tra Cessalto e San Stino: due feriti, lunghe code e traffico deviato

Un incidente avvenuto in Veneto, in A4, ha coinvolto due auto e causato la formazione di lunghe code sulla tratta, obbligando Autostrade Alto Adriatico ad attivare il bypass virtuale A27/A28 per permettere alle vetture in transito di defluire prima dell’arrivo nel punto dello scontro.

L’incidente sulla A4 in Veneto

Lo scontro, che ha coinvolto due vetture, è avvenuto in Veneto poco prima delle 9,30 di oggi – giovedì 10 agosto – tra Cessalto (provincia di Treviso) e San Stino di Livenza (provincia di Vicenza), in direzione Trieste.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro che ha coinvolto le due auto, i cui conducenti sono rimasti leggermente feriti a seguito dell’impatto.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona interessata dall’incidente, compresa nella tratta di A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza, in Veneto

L’incidente, pur non avendo causato feriti gravi, ha prodotto molta confusione sulla tratta, con il traffico che è andato in tilt e le vetture di passaggio che sono rimaste bloccate in autostrada. Numerose le persone che sono difatti scese dalle proprie vetture, nell’attesa che i soccorsi permettessero il ripristino della circolazione.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro, sono accorsi sul posto il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale della Concessionaria e i mezzi di soccorsi meccanico.

Al momento il traffico è bloccato per consentire l’intervento dei soccorsi. Alle 11:30 sulla A4 Venezia-Trieste si segnalano ancora lunghe code, causa traffico intenso, tra 9,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e 15,921 km prima di Svincolo Latisana, in direzione Trieste.

Proprio a causa delle lunghe code che si sono formate, si è reso necessaria l’attivazione del bypass virtuale (ovvero una variante), anche per evitare che la situazione possa progressivamente peggiorare.

L’attivazione del bypass virtuale

Autostrade Alto Adriatico, società concessionaria di alcune tratte autostradali del nord-est, ha attivato il bypass virtuale, segnalando anche il consiglio di deviazione con i pannelli a messaggio variabile presenti prima dell’arrivo nella zona interessata dall’incidente.

La variante è stata attivata lungo l’asse A27/A28, non solo per il sinistro ma anche in previsione dell’aumento dei flussi di traffico atteso nelle prossime ore, in vista del ponte di Ferragosto.

Secondo una indagine condotta da Coldiretti/Ixè infatti, solo il 24% degli italiani resterà a casa per Ferragosto. Per il ponte tra il 12 e il 16 agosto sono state prenotate il 91% delle camere disponibili sulle principali piattaforme online, con punte del 96% per le località balneari e del 95% dei laghi. Sia sulla rete autostradale che su quella stradale nazionale, è già previsto un traffico da bollino nero.