Incidente sull'A14 a San Benedetto del Tronto: camion tampona auto, traffico in tilt e coda chilometrica

Caos e disagi sull’autostrada A14 Bologna-Taranto in seguito a un incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 9 agosto al confine tra Marche e Abruzzo.

La dinamica dell’incidente

Stando a quanto riportato da ‘VeraTv’, un’automobile, con a bordo una coppia di 30enni originari di Milano, è stata tamponata da un camion lungo la corsia Sud, appena superato il casello di San Benedetto del Tronto.

L’automobile, spinta con violenza contro il guardrail, ha riportato danni importanti.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente è avvenuto sull’autostrada A14, poco dopo il casello di San Benedetto del Tronto, al confine tra Marche e Abruzzo.

I soccorsi

Inizialmente, per soccorrere i due giovani occupanti dell’automobile, era stata allertata l’eliambulanza ma, fortunatamente, il suo intervento non si è poi rivelato necessario. La coppia, rimasta ferita solamente in modo lieve, è stata trasportata all’ospedale Madonna del Soccorso.

Le ripercussioni sul traffico

Tra Grottammare e Val Vibrata, in seguito all’incidente, si sono formati oltre 7 chilometri di coda. Pesanti le ripercussioni al traffico per chi viaggia dalle Marche in direzione sud: molti automobilisti, rimasti bloccati in autostrada, hanno optato per uscire al casello di Grottammare, percorrendo la Statale 16, che si è intasata.

Maggiori dettagli

‘Abruzzolive’ aggiunge ulteriori dettagli su quanto accaduto sull’autostrada A14 nella mattinata di mercoledì 9 agosto: alle ore 11,45 l’incidente, avvenuto precedentemente all’altezza del km 315.9, è stato risolto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. I 7 chilometri di coda si registrano in direzione Pescara.

Tir in fiamme martedì sull’A14

Caos e disagi si erano verificati lungo l’autostrada A14 anche nella giornata di martedì 8 agosto: attorno a mezzogiorno un camion ha preso fuoco a 4 chilometri dall’uscita Spinetoli, in direzione Ascoli Piceno. Illeso l’autista, che, accortosi delle fiamme che hanno interessato il rimorchio del suo tir, è riuscito ad accostare e ad allontanarsi dal veicolo in tempo.

Quanto accaduto ha reso necessario il momentaneo stop al traffico in un tratto dell’autostrada vicino al raccordo per l’Ascoli mare. Messa in sicurezza la zona, c’è voluto diverso tempo per smaltire la coda di 2 chilometri che si era formata.