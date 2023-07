Doppia tragedia in Valtellina: due cercatori di funghi trovati morti nel giro di poche ore

Vanno in cerca di funghi e muoiono. Due tragedie nel giro di poche ore si sono consumate il Valtellina. Il primo a perdere la vita è stato un 69enne, sabato sera. Il giorno successivo, domenica 23 luglio, lungo la mattinata, è deceduto un uomo di 50 anni.

La tragedia a Bisolo, in Val Masino

Domenica mattina, poco prima delle 10, il 50enne si trovava in località Bisolo, in Val Masino (Sondrio). Era uscito per andare in cerca di funghi accompagnato da un’altra persona. A un certo punto è precipitato in un canalone mentre stava provando ad andare nella zona di Preda Rossa.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. In volo si è alzato l’elicottero di Areu, mentre da terra sono iniziare le ricerche delle squadre dei volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio.

Fonte foto: ANSA

Purtroppo per l’uomo coinvolto nell’incidente non c’è stato scampo. Secondo una prima ricostruzione è morto sul colpo nel corso della caduta di diversi metri nel canalone. Il cadavere è già stato recuperato dai soccorsi.

Dramma in zona Sasso Chiaro, 69enne perde la vita

Poche ore prima, nella serata di sabato 22 luglio, un’altra vittima, sempre in Valtellina. Trattasi di un 69 enne di Albosaggia. Anche in questo frangente l’anziano era impegnato nella ricerca di funghi. Li stava cercando sopra Caiolo, in località Le Coste, nella zona del Sasso Chiaro

Fatale uno scivolone in un punto scosceso. Ha battuto la testa ed ha perso la vita. A trovare il cadavere è stato un escursionista che ha subito lanciato l’allarme.

La salma è stata recuperata dai tecnici dell’elisoccorso con il verricello che sono intervenuti nei pressi di un sentiero, a 1.500 metri di quota.