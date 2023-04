Donna morta in un incidente a Forlimpopoli nello schianto con un albero: ferito il conducente che era con lei

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una donna di 71 anni è morta a Forlimpopoli, comune della provincia di Forlì-Cesena, dopo che l’auto nella quale era a bordo si è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. Alla guida della vettura il marito di 81 anni rimasto ferito in gravi condizioni. Lo riporta ForlìToday.

L’incidente

Lo schianto mortale è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, martedì 4 aprile, sulla via Diaz del piccolo comune romagnolo.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri che indagano sulle cause dell’incidente, la Fiat Panda guidata dall’81enne arrivava dalla frazione di Selbagnone, quando, per motivi ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura finendo fuori strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Forlimpopoli dove è avvenuto l’incidente che ha portato alla morte della 71enne

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime informazioni, sull’asfalto non ci sarebbero segni di frenata. In seguito all’impatto con uno dei grossi platani presenti ai lati della carreggiata, marito e moglie hanno riportato gravi ferite, che per la 71enne si sono rivelate mortali: la donna è morta sul colpo, mentre il conducente è stato soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e trasferito in stato di forte choc al trauma center dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena.

Oltre agli operatori di “Romagna Soccorso”, sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e il recupero della vettura e la polizia locale a supporto dei carabinieri nel coordinare la circolazione stradale. I militari dell’Arma sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il 21enne morto a Levate nello schianto contro un albero

Sempre nella stessa giornata di oggi martedì 4 aprile, lo schianto contro un albero è stato fatale anche per un 21enne di Levate, in provincia di Bergamo. La vittima si chiamava Alessandro Cristian Locatelli ed è morto finendo fuori strada in sella alla sua Ducati Monster.

Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo era appena uscito da lavoro ed era passato a salutare la fidanzata quando rientrando verso casa avrebbe perso il controllo della moto.

Secondo i rilievi effettuati della polizia stradale di Treviglio, il 21enne avrebbe tentato un sorpasso trovandosi però di fronte un’altra vettura e, per evitarla, avrebbe sterzato bruscamente perdendo così il controllo della sua due ruote.