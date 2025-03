Denunciato "stucco man" a Roma, poneva colla sul lucchetto del garage come vendetta per la rimozione dell'auto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 66 anni è stato denunciato a Roma per vandalismo dopo essere stato sorpreso a occludere serrature con la colla. L’azione, motivata da un rancore personale, è stata scoperta grazie a un sistema di videosorveglianza.

Il contesto del reato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 66enne romano, incensurato, ha iniziato la sua serie di atti vandalici nel novembre del 2023. L’uomo aveva assistito alla rimozione forzata del suo veicolo, parcheggiato davanti a un box auto in via Gaspare Spontini, e aveva maturato la convinzione che il proprietario del garage avesse sollecitato l’intervento della Polizia Locale.

Il modus operandi

Il sospettato, ribattezzato “stucco man” dagli investigatori del II Distretto Salario Parioli, ha agito per più di due anni, travisando il volto con caschi, cappucci e buste della spesa. Utilizzando una spatola, occludeva il lucchetto del box con la colla, ripetendo il gesto per più di dodici volte.

L’indagine e l’arresto

La famiglia vittima delle ripicche ha installato una telecamera per proteggere la serranda e riprendere le azioni dell’uomo. Dopo aver analizzato le immagini, gli agenti del Distretto Salario Parioli lo hanno colto in flagranza di reato. Durante la perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati molti degli indumenti utilizzati per compiere le sue azioni, tra cui guanti in lattice e giacche con cappuccio. Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Conclusione

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per vandalismo. L’episodio sottolinea l’importanza della videosorveglianza nel prevenire e risolvere atti di vandalismo e rappresaglia personale.

