Davide Socci si risveglia dal coma 33 giorni dopo l'incidente a Salerno, lo annuncia il fratello: come sta

Dopo 33 giorni si è risvegliato dal coma. Una bella notizia per i familiari di Davide Socci, 48 anni, che lo scorso 30 luglio è rimasto coinvolto in un grave incidente a Salerno. La novità arriva dal fratello Dario, pugile professionista, che ha dato l’annuncio sui social. Dario ha colto l’occasione per ringraziare il personale medico dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il risveglio dal coma 33 giorni dopo l’incidente

Davide Socci è fuori pericolo. Dopo 33 giorni di coma si è risvegliato, con un sospiro di sollievo fortissimo da parte della famiglia.

A dare la bella notizia è il fratello Dario con un annuncio sui social.

“Noi ricominciamo a respirare”, ha scritto Dario Socci sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Il fratello ha postato un’immagine che lo ritrae sorridente insieme a Davide, un’occasione per celebrare la nuova vita dopo il brutto incidente del 30 luglio.

Il post del fratello Dario: “Ha lottato tanto”

Sulla sua pagina Facebook ufficiale, Dario Socci scrive: “Davide, mio fratello, dopo 33 giorni esce dal coma, e con lui, noi (famiglia) ricominciamo a respirare. Sappiamo bene che la strada per la ‘quotidianità’ è ancora lunga, ma siamo su quella giusta. Ringrazio tutte le persone che mi sono state e ci sono state vicine”.

Ancora: “È stato un periodo difficile, in questa battaglia Davide ha lottato tanto. I medici sono stati straordinari nel tenerlo in vita”.

Infine: “Spesso in Italia si parla di ‘malasanità‘, ma vi assicuro che in questa situazione, a Salerno, è stata magistrale. Davide si è sentito accolto dalle nostre preghiere e sono sicuro che papà lo ha aiutato a restare tra noi“.

L’incidente del 30 luglio

Diversamente da altre storie in cui i centauri perdono la vita mentre inseguono le loro passioni, la storia di Davide Socci ha fortunatamente un lieto fine.

Il 30 luglio 2023 Davide aveva perso il controllo del suo scooter all’uscita di Sala Abbagnano (Salerno). Il 48enne era stato trasportato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dalla Croce Bianca in gravi condizioni.

Venerdì 1° settembre 2023 Davide Socci si è risvegliato. Come ha raccontato il fratello, da ora sia Davide che la sua famiglia sono sulla “strada giusta” per riprendere la quotidianità, dal momento che il peggio è passato.