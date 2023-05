Crollo e incendio in una miniera d’oro in Perù, 27 minatori morti per asfissia: cos’è successo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

È pesantissimo il bilancio di un incidente avvenuto in una miniera d’oro in Perù. Sono 27 i minatori morti in seguito all’incendio, preceduto da un crollo, avvenuto nel sito estrattivo di Yanaquihua, nella provincia di Condesuyos (regione di Arequipa). Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incendio è stato provocato da un corto circuito causato dal crollo di alcune rocce che, inoltre, ha impedito ai lavoratori di scappare.

Dove è avvenuto l’incidente

Lo stesso proprietario della miniera ha spiegato che, probabilmente, i 27 minatori rimasti intrappolati sono morti per asfissia. Sul posto sono giunti mezzi dei vigili del fuoco e di soccorso per cercare di portare in salvo parte dei lavoratori. L’incidente è avvenuto nel tunnel “La Esperanza 1” della miniera.

L’incendio sarebbe avvenuto sabato 6 maggio, ma solo nella tarda serata di domenica la polizia ha potuto confermare il numero delle vittime.

Il sindaco ricostruisce la dinamica del disastro

James Casquino, sindaco di Yanaquihua, ha detto ai giornalisti che la maggior parte dei minatori è morta per soffocamento e ustioni. A provocare il corto circuito sarebbe stato il crollo di alcune rocce.

I lavoratori sono rimasti bloccati a circa 100 metri di profondità. Per il momento non si hanno notizie di persone sopravvissute al disastro.

I soccorritori, giunti in massa sul posto, sono impegnati principalmente nel difficile recupero dei corpi delle vittime.

Chi gestisce la miniera di Yanaquihua

La miniera d’oro è gestita da Minera Yanaquihua, azienda attiva nel settore da 23 anni, che estrae circa 15mila once d’oro all’anno (1 oncia equivale a poco più di 28 grammi).

In Perù, Paese ricco di materie prime e in particolare di oro, si sono verificate spesso tragedie di questo tipo. Lo scorso anno 39 persone erano morte in circostante collegate alle attività estrattive, come riporta un dossier del Ministero dell’Energia e delle Miniere.

Il governo peruviano, guidato da Dina Boluarte, ha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto spiegando che i ministeri competenti stanno lavorando per recuperare e trasferire i corpi delle vittime.

Expresamos nuestras condolencias a los familiares y al pueblo de Arequipa por la muerte de los 27 mineros, hecho ocurrido en el sector de Yanaquihua, provincia de Condesuyos en Arequipa. Los ministerios @MininterPeru y @MindefPeru trabajan desde el inicio de esta tragedia en el…