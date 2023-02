Covid, bollettino settimanale del 24 febbraio 2023: sale l'Rt, 4 Regioni a rischio alto. Tutti i dati

La situazione Covid negli ospedali italiani è sotto controllo al momento. Lo certifica il bollettino diffuso nella giornata di venerdì 24 febbraio 2023, che riporta tutti i dati emersi nel monitoraggio della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.

Bollettino Covid 24 febbraio 2023: i dati su indice Rt e incidenza

Nel periodo compreso tra il 1° e il 14 febbraio 2023, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici “è stato pari a 0,91 (intervallo 0,84-1,01), in aumento rispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica”. Nel report si legge ancora: “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,93 (0,88-0,98) al 14 febbraio contro Rt=0,91 (0,86-0,95) al 7 febbraio”.

Sostanzialmente stabile è, invece, l’incidenza settimanale dei casi a livello nazionale: 50 casi ogni 100.000 abitanti (dato relativo al periodo 17-23 febbraio), contro i 48 casi ogni 100mila abitanti rilevati nel periodo 10-16 febbraio.

Fonte foto: ANSA In foto il ministro della Salute Orazio Schillaci, immortalato durante la Terza Giornata nazionale del personale sanitario a Roma, lo scorso 20 febbraio.

Covid in Italia: la situazione negli ospedali oggi

Come anticipato, la situazione relativa ai pazienti Covid-19 negli ospedali italiani è sotto controllo. Nel report viene spiegato che “il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 1,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 23 febbraio) contro 1,6% (rilevazione giornaliera al 16 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale leggermente al 5,2% (rilevazione al 23 febbraio) contro il 5,0% (rilevazione al 16 febbraio)”.

Covid in Italia: quante e quali Regioni sono a rischio alto

Dal bollettino sul Covid-19 in Italia diffuso venerdì 24 febbraio 2023 è emerso che 4 Regioni italiane sono “a rischio alto per molteplici allerte di resilienza”, mentre 10 sono a “rischio moderato” e 7 sono classificate a “rischio basso“.

Sono 14, invece, le Regioni italiane che riportano almeno una allerta di resilienza, mentre sono 6 le Regioni e Province autonome che riportano molteplici allerte di resilienza.

Secondo le tabelle che ‘ANSA’ ha potuto visionare, stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa, le 4 Regioni a rischio alto per molteplici allerte di resilienza menzionate nel report Iss-Ministero della Salute sono la Basilicata, la Liguria, le Marche e la Puglia.