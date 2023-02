Covid, bollettino settimanale del 17 febbraio 2023: calano i casi, ma aumenta l'RT e il numero dei morti

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Come di consueto, nella giornata di venerdì 17 febbraio 2023 l’Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute hanno reso noti i nuovi dati del bollettino settimanale sulla situazione Covid-19 in Italia. Calano i nuovi casi, ma torna ad aumentare il numero dei decessi e il tasso di positività.

Covid in Italia: casi in calo, ma aumentano i morti

Stando a quanto rilevato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal ministero, nella settimana 10-17 febbraio 2023 sono diminuiti ancora i casi di Covid-19. Dopo alcune settimane di aumenti, delle scorse settimane, infatti, ora risulta che in Italia ci siano 28.354 positivi. La scorsa settimana erano 30.911 e il calo è quindi dell’8,3%.

Aumentano invece i decessi: dai 279 della scorsa rilevazione si passati ai 299 comunicati quest’oggi, un aumento stimato nel 7,2%. Per quanto riguarda la situazione dei tamponi effettuati, negli ultimi sette giorni sono stati sono invece 536.080, in diminuzione rispetto ai 547.026 di settimana scorsa.

Fonte foto: IPA Bollettino del 17 febbraio 2023: calano tamponi e casi, ma aumenta il numero dei morti

Infine, il tasso di positività che emerge dal bollettino con i dati aggregati delle Regioni fa registrare un lieve calo del tasso di positività: 5,3%, contro il 5,7% rilevato il 10 febbraio.

Covid, la situazione degli ospedali in Italia

Stando ai nuovi dati, il totale dei decessi da Covid da inizio pandemia sale a 187.850. Sono invece 25.072.909 i cittadini che hanno contratto il virus e sono guariti.

Continua a calare anche il numero dei ricoveri sia in terapia intensiva che nei normali reparti. Nel giro degli ultimi 7 giorni sono 259 i pazienti in meno nei normali reparti e 9 i posti letto in meno in terapia intensiva.

Al 17 febbraio 2023, risultano quindi 3.200 ricoverati con sintomi e 154 i pazienti attualmente in cura nei reparti critici.

Covid in Italia: situazione sotto controllo

Il bollettino settimanale è stato accompagnato da un commento video di Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, secondo il quale la situazione è stabile e sotto controllo.

“Questa settimana si osserva un’ulteriore lieve diminuzione dei casi Covid nel nostro Paese – ha dichiarato – l’incidenza si fissa a 48 casi per centomila abitanti, poco al di sotto della soglia di 50 per centomila. Per l’indice Rt invece notiamo una leggera inversione di tendenza, siamo a 0,85, però ben al di sotto della soglia epidemica”.

Il dati sui vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di venerdì 17 febbraio 2023 sono state somministrate in Italia 144.219.246 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose : 49.466.596 (91,62% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

: 49.466.596 (91,62% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione); Totale che hanno completato il ciclo vaccinale : 49.739.545 (92,12% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

: 49.739.545 (92,12% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale); Totale con dose addizionale/booster : 41.667.708 (87,32% della popolazione over 12);

: 41.667.708 (87,32% della popolazione over 12); Totale con seconda dose booster : 7.073.753 (37,00% della platea);

: 7.073.753 (37,00% della platea); Totale con terza dose booster : 687.356 (21,84% della platea);

: 687.356 (21,84% della platea); Totale somministrazione platea 5-11 anni: 1.480.357 (40,49% della popolazione 5-11)