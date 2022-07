Cosa fare in caso di attacco nucleare contro New York: consigli degli esperti in caso di guerra con la Russia

“C’è stato un attacco nucleare. Non chiedermi come e perché, sappi solo che la bomba ha colpito. Ok?“. Inizia così il video di circa un minuto e mezzo pubblicato sul canale Youtube del New York Emergency Management e diventato virale in tutto il mondo.

Nel filmato vengono dati alcuni consigli in caso di un attacco nei confronti di New York. Tante persone temono quindi che, presto, le tensioni con la Russia possano sfociare addirittura in una guerra nucleare.

I suggerimenti molto sintetici sono diversi:

entra velocemente in un edificio e stai lontano da porte e finestre ;

e ; non restare in auto ;

; vai in cantina, oppure al centro dell’edificio , il prima possibile e restaci finché la situazione non diventa sicura;

oppure al , il prima possibile e restaci finché la situazione non diventa sicura; se ti trovavi all’esterno durante l’esplosione, pulisciti immediatamente con shampoo e sapone, togliti i vestiti che indossavi e mettili in una borsa per tenere lontano dal corpo la polvere radioattiva o la cenere;

con shampoo e sapone, che indossavi e mettili in una borsa per tenere lontano dal corpo la polvere radioattiva o la cenere; segui le news per restare aggiornato.