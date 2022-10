Coppia gay pubblica sui social la foto dell'ultimo bacio e poi si suicida: "Lieto fine"

Gesto estremo contro la non accettazione del loro amore: una coppia di omosessuali (Tigran e Arsen), in Armenia, Paese che ostacola e non tutela il mondo Lgbt, la sera del 20 ottobre ha deciso di suicidarsi, gettandosi dal ponte Davtashen, a Yerevan.

I due, giovanissimi, prima di togliersi la vita hanno postato uno scatto di un loro bacio su Instagram con la didascalia “lieto fine. Le decisioni sulla condivisione delle foto e sui nostri prossimi passi sono state prese da entrambi”.

La notizia è stata condivisa da Pink Armenia – un gruppo per i diritti Lgbtq che da tempo lotta per la tutela della comunità omosessuale – ed ha fatto il giro del mondo, riaccendendo i riflettori sul problema dell’omofobia in Armenia.

The young men still had many years of life ahead of them, but because of intolerance towards them, they took such a tragic step. This tragic incident proves once again that #LGBT people in #Armenia are not safe and not protected by society or the state.https://t.co/XH9mUbbLuX pic.twitter.com/pyWdIW6xeK

— Pink Armenia (@pinkarmenia) October 22, 2022