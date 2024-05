Contro il diabete arriva la nuova insulina settimanale: approvata dall'Ema per i pazienti di tipo 1 e 2

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Svolta epocale nella ricerca sul diabete grazie all’approvazione da parte dell’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, della prima insulina settimanale al mondo. Il farmaco, valido per gli adulti con diabete di tipo 1 e 2, permetterà di ridurre le iniezioni migliorando sensibilmente la qualità della vita dei pazienti e riducendo le emissioni di CO2.

La nuova insulina settimanale contro il diabete: svolta per i pazienti

Sta per diventare realtà la nuova insulina settimanale, una vera rivoluzione per il trattamento dei pazienti con diabete, costretti in precedenza a iniezioni giornaliere per gestire la patologia.

La notizia è stata diffusa dall’azienda farmaceutica Novo Nordisk. Questa nuova insulina, somministrata una volta a settimana, ridurrà significativamente le iniezioni annuali da 365 a 52, migliorando il quotidiano di chi convive con il diabete.

Fonte foto: iStock

L’annuncio dell’approvazione dell’Ema per la nuova insulina è stato diffuso dall’azienda Novo Nordisk

Allo stesso tempo, la riduzione del numero di iniezioni contribuirà a diminuire le emissioni di CO2, avendo un effetto positivo sulla sostenibilità ambientale.

Come funziona la nuova insulina settimanale

Dopo 101 anni dalla scoperta dell’insulina, questa nuova terapia rappresenta un’importante innovazione per la gestione del diabete.

Gli studi clinici di fase 3 hanno dimostrato che l’insulina settimanale migliora il controllo glicemico rispetto all’insulina basale giornaliera, riducendo i livelli di glicemia nelle persone con diabete di tipo 2.

Attualmente, i pazienti devono iniettarsi insulina almeno una volta al giorno, influenzando non solo la gestione della terapia, ma anche la loro vita sociale, lavorativa e psicologica, oltre a quella delle loro famiglie.

I dati del diabete in Italia

I dati indicano che il 50% dei pazienti diabetici che necessitano di insulina ritardano l’inizio del trattamento di oltre due anni. Questo ritardo comporta conseguenze negative sulla gestione del diabete e delle sue complicanze.

Circa il 6% degli italiani, quasi 4 milioni di persone, soffre di diabete, una cifra sottostimata considerando le circa 1,5 milioni di diagnosi mancate.

Il commento del presidente di Diabete Italia

“E’ una notizia che per noi rappresenta una chiave di volta: questa innovativa terapia migliorerà straordinariamente la qualità di vita dei pazienti con diabete, semplificando il trattamento e non solo” “, ha commentato il presidente di Diabete Italia, Stefano Nervo.

“Poter passare da almeno un’iniezione quotidiana a una settimanale dona ai pazienti la libertà di non dover programmare ogni singola giornata in base alla terapia ma avendo la tranquillità di sapere che una singola iniezione settimanale è in grado di garantire stessa efficacia e stessa sicurezza” ha sottolineato Nervo.