Claudio Cecchetto contro Max Pezzali: "Ingrato, testi scritti da Repetto". Poi il flirt con Sabrina Salerno

Prosegue la polemica a distanza tra Claudio Cecchetto e Max Pezzali: il talent scout ha sferrato un attacco al cantante parlando dei testi degli 883 scritti, a suo dire, da Mauro Repetto. Cecchetto ha anche parlato di un suo flirt con Sabrina Salerno.

Cosa ha detto Claudio Cecchetto su Max Pezzali

In un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, a una domanda precisa su Max Pezzali, Claudio Cecchetto ha risposto: “Preferisco parlare di Mauro Repetto, i testi esagerati degli 883 li scriveva lui, l’altro cantava. Gli consigliai di ballare sul palco ‘così attiri l’attenzione del pubblico’. Era fondamentale”.

Ancora su Max Pezzali: “La gratitudine per lui è un optional. Di tutti i miei è stato il più irriconoscente, in questo almeno è il numero 1. Pace? Io non ho fatto nessuna guerra, mi sono difeso. La riconoscenza è sintomo di intelligenza. Non bisogna avere paura di ammettere che il tuo successo è dipeso da un altro, vieni apprezzato di più”.

Claudio Cecchetto, 72 anni, talent scout, deejay, produttore, conduttore radio e tv, nonché ambassador della Romagna.

La rivelazione di Claudio Cecchetto sul flirt con Sabrina Salerno

Durante l’intervista, Claudio Cecchetto ha anche parlato della scoperta di Sabrina Salerno: “Era seduta davanti alla mia scrivania. ‘La ragazza vorrebbe fare la cantante’, mi spiegò l’agente. Un attimo dopo attaccò a cantare, sfrontata e decisa, come fosse la più brava al mondo. Quando girammo il video di Boys, in piscina, con la maglietta bagnata, gli operatori si incantavano. ‘Ehi tu, guarda in macchina per favore!'”.

Poi la rivelazione sul flirt: “Se anche io mi sono preso una mezza cotta? Beh, per un piccolo periodo ci siamo compresi… Ci vogliamo ancora bene”.

Chi è il “nuovo Claudio Cecchetto”

Claudio Cecchetto, all’età di 72 anni, ha anche rivelato chi è, secondo il suo parere, “il nuovo Claudio Cecchetto” in Italia.

Parlando di Francesco Facchinetti, infatti, Cecchetto ha rivelato di intravedere nel figlio di Roby Facchinetti dei Pooh le sue stesse doti di talent scout. Queste le sue parole: “Dicevano di lui: ‘È il nuovo Jovanotti, il nuovo Amadeus, il nuovo Fiorello’. Sbagliato, lui è il nuovo me, ha l’indole del talent scout“.