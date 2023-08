Chiusura rinviata per il tunnel del Monte Bianco: c'è l'accordo fra Italia e Francia, nuova data per i lavori

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una svolta significativa si profila per il tunnel del Monte Bianco. Con un accordo dell’ultim’ora raggiunto giovedì 31 agosto tra Italia e Francia, è stato possibile portare al rinvio la chiusura del traforo prevista inizialmente per il 4 settembre. Tale intesa, annunciata dal vicepremier e ministro per le infrastrutture, Matteo Salvini, evidenzia uno sforzo congiunto per affrontare l’emergenza innescata dalla chiusura del traforo Frejus.

L’accordo

La mossa strategica mira a mitigare l’impatto sul traffico transalpino, mantenendo il flusso commerciale attivo malgrado le difficoltà emerse a partire dal blocco del Frejus.

La chiusura anticipata del tunnel del Monte Bianco era inizialmente programmata dal 4 settembre al 18 dicembre, ma la nuova prospettiva delineata dall’accordo tra Italia e Francia sta ridefinendo questo calendario.

L'accordo è stato raggiunto dopo un incontro fra Matteo Salvini e il collega francese Clement Beaune

Il rinvio

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini, dopo un confronto con il collega francese Clement Beaune, ha deciso di rimandare questa chiusura.

Il traforo del Monte Bianco rimarrà aperto per un periodo supplementare, preservando così un importante collegamento tra le due nazioni.

La frana nel Frejus

L’urgenza derivante dalla frana e dalla conseguente sospensione del traffico pesante nel traforo Frejus ha catalizzato l’approccio collaborativo delle due nazioni.

La Valle d’Aosta, che svolge un ruolo vitale nel trasporto commerciale tra Italia e Francia, ha subito un notevole incremento nel transito di veicoli pesanti.

Lunghe file di mezzi pesanti hanno caratterizzato le strade, costringendo le autorità a implementare misure straordinarie per gestire questa congestione.

Nuova data per i lavori

L’intesa bilaterale tra Italia e Francia si traduce in un nuovo cronoprogramma per i lavori previsti nel tunnel del Monte Bianco. Mentre inizialmente gli interventi erano previsti a partire da settembre 2023, il nuovo periodo stabilito è il settembre del 2024.

Questo spostamento temporale offre alle nazioni coinvolte il tempo necessario per prepararsi adeguatamente e pianificare il trasferimento del traffico durante i lavori di manutenzione e miglioramento.

L’allarme di Confindustria

La prospettiva di chiudere il tunnel preoccupava la Confindustria Valle d’Aosta secondo la quale avrebbe avuto pesanti ricadute sull’economia locale. L’associazione degli imprenditori evidenziava che i 72 mesi di chiusura previsti equivalrrebbero a sei anni distribuiti su 18.

La cessazione del traffico potrebbe causare una contrazione del PIL regionale del 9,8%, con conseguenze negative che si estenderebbero al Nord Ovest, con un calo del 5,4% del PIL, danneggiando la logistica e il turismo.