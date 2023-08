Frana a Valtournenche in Valle d'Aosta: strada bloccata e persone di nuovo isolate per la colata di fango

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Ancora una frana in Valle d’Aosta, dopo l’evento che si è abbattuto nella stessa zona lo scorso 15 agosto. Un’imponente colata di fango ha invaso la strada regionale 46, causando ancora una volta l’isolamento del Comune di Valtournenche, insieme alla località di Breuil-Cervinia. Questo incidente ha generato un rapido intervento delle autorità locali, con la strada che è stata riaperta all’alba di sabato 26 agosto.

La colata di fango

Un’improvvisa colata di fango, ancora una volta, ha interrotto la quiete notturna di Valtournenche isolando il territorio comunale. Attorno all’una e mezza l’evento ha reso inaccessibile la strada regionale 46, separando Breuil-Cervinia dal resto del territorio.

Le squadre di soccorso sono immediatamente entrate in azione per affrontare l’emergenza, e dopo quattro ore di intensi sforzi, la strada è stata ripristinata, permettendo il riavvicinamento delle comunità interessate.

Fonte foto: ANSA La zona di Valtournenche è stata nuovamente spaccata in due da una frana, come accaduto lo scorso Ferragosto

Il bilancio

Nonostante l’impeto della frana, fortunatamente non si sono registrati feriti. Un’auto, però, è rimasta intrappolata nel fango, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla.

Le forze dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo Forestale della Valle d’Aosta hanno contribuito alle operazioni di soccorso e al ripristino dell’ordine nella zona.

Il precedente

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto una frana si era già verificata sulla strada regionale della Valtournenche. Anche in quel frangente, dopo intensi sforzi la strada era stata riaperta, ma circa 5000 persone, compresi residenti e turisti a Cervinia, erano rimaste isolate durante la notte.

L’amministrazione comunale di Valtournenche aveva confermato che nessuno era rimasto coinvolto nella frana. L’opera di ripristino della viabilità è proseguita in orario notturno e la strada è stata riaperta nelle prime ore del 15 agosto.

Il maltempo

L’evento è stato sincronizzato con una serie di temporali che hanno colpito la regione durante la notte. In risposta a questa situazione, il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di allerta “gialla”, sottolineando la critica situazione idrogeologica sui versanti e nei torrenti.

Nel corso della giornata, come da previsioni meteo, il maltempo si è spostato verso Sud provocando temporali intensi in Piemonte e Lombardia, con ingenti danni in varie città del Nord Italia.