Chi è Patrizia Scurti la segretaria di Giorgia Meloni che le ha passato la telefonata scherzo: il suo ruolo

Patrizia Scurti è la segretaria personale di Giorgia Meloni, considerata dalla Premier come un’esperta impeccabile e da lei definita, nel libro Io sono Giorgia, addirittura la “sua padrona”. Tuttavia, anche una professionista inattaccabile come lei è incappata in un errore critico: è stato suo, infatti, il beneplacito per passare la telefonata scherzo da parte dei due burloni russi alla Presidente del Consiglio. I consiglieri diplomatici di Palazzo Chigi si sono affidati ciecamente alla sua autorità: a quanto pare messa in discussione, quasi come se Scurti fosse una sorta di alter ego di Giorgia Meloni.

Il ruolo di Patrizia Scurti

Patrizia Scurti è una figura chiave all’interno del governo italiano e ancora di più per Giorgia Meloni, al fianco della quale lavora da ben 18 anni. Una collaborazione che è iniziata, ai tempi, dopo essere stata segnalata da Gianfranco Fini e proposta da Donato La Morte.

Scurti si occupa di gestire l‘agenda della premier, filtrare gli incontri e partecipare attivamente a essi, che siano con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden o con il leader cinese Xi Jinping. La sua efficienza è ampiamente riconosciuta, tanto che è noto come la sua risposta preferita sia “già fatto.”

Fonte foto: ANSA

Patrizia Scurti collabora con Giorgia Meloni da 18 anni: le fu segnalata da Gianfranco Fini

Il legame con Giorgia Meloni

Il legame tra Patrizia Scurti e Giorgia Meloni va oltre il lavoro. Il marito di Scurti è il caposcorta della presidente del Consiglio, e ciò testimonia la profonda fiducia che Meloni ripone in lei. Sul profilo WhatsApp di Scurti si trova un’immagine che la ritrae abbracciata alla premier, simbolo di una collaborazione forte e basata sulla reciproca stima.

In molti ritengono che il rapporto fra Scurti e Meloni sia profondissimo. Un esempio divertente è la sua capacità di capire quando Giorgia Meloni ha bisogno di acqua per evitare di tossire durante i discorsi ufficiali. Un dettaglio curioso mostra come Scurti conosca la premier nei minimi dettagli, dimostrando grande attenzione e profondo legame.

Cosa si sa di Patrizia Scurti

Tuttavia, nonostante il suo ruolo cruciale e l’importanza che riveste all’interno del governo italiano, ci sono molte informazioni che rimangono sconosciute a suo riguardo. La sua data e luogo di nascita, così come i dettagli del suo titolo di studio, sono ancora avvolti nel mistero.

Da alcuni giorni anche la collaboratrice più fidata di Giorgia Meloni è stata oggetto di critiche in relazione alla vicenda della telefonata fake. La sua decisione di inoltrare una mail all’ufficio diplomatico senza una verifica accurata ha sollevato critiche e sfottò da parte dei politici italiani.

Questo episodio ha portato a una discussione sull’importanza di condividere l’agenda della premier con altri membri del governo per evitare problemi futuri.