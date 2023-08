Chi è Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni al vertice di Fratelli d'Italia: il lavoro e la vita privata

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stata nominata da pochi giorni responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Una nomina che è stata da subito considerata come un “affare di famiglia”, dato che Arianna Meloni è anche sposata con Francesco Lollobrigida, esponente del partito e attuale ministro dell’Agricoltura. Vediamo meglio dunque chi è Arianna Meloni, tra carriera lavorativa, vita privata e politica.

Chi è Arianna Meloni

Nata a Roma il 26 maggio 1975, Arianna Meloni è la sorella maggiore della presidente del Consiglio Giorgia Meloni (ha due anni in più).

Come la sorella, si è dedicata fin da giovane all’attività politica: la prima tessera di partito – quella del Movimento Sociale Italiano (Msi) – ad appena 17 anni. Ma ha sempre avuto un ruolo più defilato rispetto alla presidente di Fratelli d’Italia.

Che lavoro fa

Arianna Meloni si descrive come “la ribelle della famiglia“, per aver abbandonato gli studi per andare a lavorare, salvo poi riprenderli in seguito. Da circa 20 anni lavora per la Regione Lazio come precaria.

È impegnata in politica da anni, seppur mai sotto i riflettori. Come ha raccontato al Corriere della Sera, “ho fatto di tutto: attaccavo i manifesti, contattavo i militanti, organizzavo gli eventi, poi via via ho preso a tenere i contatti alla Regione Lazio con i nostri vari eletti o candidati, più recentemente nel partito, che cresceva”.

Il legame con Francesco Lollobrigida

Famiglia e politica. Arianna Meloni non è solo la sorella della presidente del Consiglio: è anche la moglie di Francesco Lollobrigida, altro nome noto della politica italiana, finito sotto i riflettori nei giorni scorsi per le sue parole sui poveri che mangiano meglio dei ricchi.

Fonte foto: ANSA Arianna Meloni è sposata con il ministro Francesco Lollobrigida

Deputato di Fratelli d’Italia dal 2018, Lollobrigida è attualmente ministro dell’Agricoltura. I due stanno insieme dai primi anni Duemila e hanno due figlie: Vittoria e Rachele.

Il ruolo politico

Arianna Meloni è stata recentemente nominata dalla sorella responsabile della segreteria politica e del “dipartimento adesioni” di Fratelli d’Italia.

“Di fatto si tratta di una ufficializzazione di un ruolo che Arianna stava già svolgendo da tempo”, ha spiegato a LaPresse Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito.

Già responsabile del tesseramento, Arianna Meloni siede anche nel board della Fondazione Alleanza Nazionale, il partito da cui nacque FdI.