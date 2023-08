Arianna Meloni risponde a chi considera la sua nomina un affare di famiglia: "Non potevo più stare nell'ombra"

Dopo essere diventata da pochi giorni la nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, risponde alle critiche sulla nomina come “affare di famiglia”.

La replica alle critiche

Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio, è diventata ufficialmente la nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

La nomina è stata da subito considerata come un “affare di famiglia”, dato che anche il marito di Arianna Meloni, Francesco Lollobrigida, ha un ruolo di rilievo come attuale ministro dell’Agricoltura.

“È un fuoco di fila di chi non ha voluto informarsi, o ha fatto finta di non conoscere la storia della nostra comunità politica” ha pero replicato Arianna Meloni in un’intervista al Corriere della Sera.

“Mi iscrissi al Msi che avevo 17 anni, ho fatto di tutto: attaccavo i manifesti, contattavo i militanti, organizzavo gli eventi, poi via via ho preso a tenere i contatti alla Regione Lazio con i nostri vari eletti o candidati, più recentemente nel partito, che cresceva… Insomma, politica a tempo pieno” tiene a precisare.

Ormai, aggiunge, “non era più possibile rimanere dietro le quinte”

L’incarico e le europee

Per l’incarico, racconta, “Giorgia mi ha detto: l’unico consiglio che ti do è di non dare peso alle cose che contano poco. Non farti prendere dall’ansia per le sciocchezze. Abbiamo una storia importante da scrivere”.

Meloni ritiene di essere pronta a ricoprire il ruolo. “Oggi c’è la fila di persone che si propone, chiede incarichi, con fin troppo entusiasmo…Ma sono in grado? Io credo di saper fare alcune cose con serietà e passione, e posso farle anche al partito”.

Non è escluso che la sorella della presidente del Consiglio possa presentarsi anche alle prossime elezioni europee.

Arianna Meloni non smentisce le voci, ma afferma: “Preferirei di no, ma sono un soldato”.

Il tradimento del marito

Interrogata dal Corriere, Arianna Meloni si è poi espressa sul presunto tradimento del marito, di cui si vociferava qualche mese fa.

Sulla veridicità di una relazione extraconiugale del ministro Lollobrigida ha commentato: “Quella storia era assurda. Sapevo che girava, ne avevamo parlato in casa ma non ho mai avuto il minimo dubbio”.

“La gente mi chiamava, ‘come stai, Arianna?’, con voce afflitta, mia madre mi chiese ‘Ari, dimmi figlia mia, come va?’. E io ‘ma di che parlate!’. E ci ridevo su, era surreale” ha concluso.