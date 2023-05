Cavallo imbizzarrito a Palermo semina il panico: diverse persone ferite e animalisti sul piede di guerra

Un cavallo che trainava un calesse nel centro di Palermo si è imbizzarrito, è sfuggito al controllo dello ‘gnuri (il cocchiere in palermitano) e ha cominciato a galoppare fra auto e pedoni provocando il panico e ferendo alcune persone.

Cavallo imbizzarrito in via Roma

Come avviene in diverse città italiane a vocazione turistica anche nel centro di Palermo circolano calessi trainati da cavalli.

Nel pomeriggio di domenica 7 maggio uno di essi si è imbizzarrito per cause ancora da chiarire e ha cominciato a galoppare in via Roma, una delle arterie principali del centro della città.

Fonte foto: 123RF Un calesse di fronte alla fontana di Piazza Pretoria nel centro di Palermo.

Il bilancio è di un 37enne palermitano ferito alla testa e di altri due feriti lievi. Tutti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

L’uomo ferito alla testa non è in pericolo di vita, ma per lui è stato disposto il ricovero all’ospedale Civico a fini precauzionali.

Cavalli imbizzarriti a Palermo, il terzo caso in pochi mesi

Lo scorso 24 aprile si è verificato un caso simile: alla Cala di Palermo, la zona di mare più vicina al centro storico, un cavallo imbizzarrito ha seminato il caos nel traffico causando danni alle auto e ferendosi.

Il cocchiere è stato visitato all’ospedale Buccheri La Ferla, dove è stato trasportato anche il cavallo per ricevere le cure del caso presso il centro veterinario.

L’anno scorso un cavallo imbizzarrito ha seminato il caos nella zona dei Quattro Canti e ha percorso a tutta velocità piazza Vigliena e via Vittorio Emanuele causando panico e danni.

Esposto degli animalisti

“Ancora un cavallo spaventato che sfugge alle mani del vettorino e correndo in mezzo al traffico finisce la sua corsa contro due autovetture, questo è successo ieri in via Roma a Palermo e l’incidente ha provocato il ferimento di tre persone e che ha provocato problemi al traffico per il recupero del cavallo ed il soccorso ai feriti”, lamentano gli animalisti di Aidaa.

“E purtroppo non è l’unico caso accaduto a Palermo, infatti non più di due settimane fa un altro incidente simile è accaduto alla Cala sempre nella città di Palermo”.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di presentare un esposto in procura:

“Il fatto che si ripetano questi incidenti ci fa pensare che ci serve un intervento del comune di Palermo che vieti l’uso di carrozze trainate dai cavalli su tutto il territorio, ma – proseguono gli animalisti – riteniamo che questo uso dei cavalli per il traino delle carrozze si compia il reato di maltrattamento degli animali e per questo abbiamo deciso di presentare un esposto alla procura per chiedere di indagare su come vengono tenuti questi cavalli e se la loro alimentazione sia regolare”.