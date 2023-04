Cavallo galoppa contromano sulla Tangenziale di Napoli tra Campi Flegrei e aeroporto: automobilisti nel panico

Fuoriprogramma sulla Tangenziale di Napoli nella mattinata di mercoledì 19 aprile: in strada è spuntato un cavallo al galoppo contromano tra le automobili.

Dove è apparso il cavallo

Il cavallo è spuntato verso le ore 8 e 30 del mattino di mercoledì 19 aprile nel tratto di Tangenziale compreso tra le uscite Vomero e Agnano.

Nessuna conseguenza per gli automobilisti

La comparsa del cavallo sul tratto di Tangenziale di Napoli ha lasciato sgomenti gli automobilisti, che hanno visto galoppare l’animale contromano tra i veicoli. Fortunatamente, come riportato da ‘Grande Napoli’, non risultano esserci state conseguenze: in quel momento le automobili stavano procedendo lentamente a causa del traffico e perciò non ne è scaturito alcun incidente, nonostante la paura scatenata dall’insolita presenza.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cavallo è spuntato nel tratto di Tangenziale di Napoli compreso tra l’uscita Vomero e l’uscita Agnano.

Le segnalazioni degli automobili sui social

Sono stati diversi gli automobilisti che hanno segnalato la presenza del cavallo sulla Tangenziale di Napoli sui social network.

Un utente ha scritto su ‘Facebook’: “Tangenziale di Napoli, altezza Vomero. Mentre sono nel traffico da lontano vedo un cavallo correre tra le macchine… un cavallo. Per un attimo ho pensato di stare in loop per la partita di ieri che non mi ha fatto dormire”.

“Buongiorno, chi ha perso un cavallo sulla tangenziale di Napoli direzione Pozzuoli?” è il commento di un altro utente, sempre su ‘Facebook’.

I precedenti avvistamenti di cavalli in strada a Napoli

Non è la prima volta che un cavallo spunta tra le automobili a Napoli: nel gennaio del 2018 un altro cavallo al galoppo era spuntato sull’autostrada Napoli-Salerno, anche in quel caso provocando il panico tra gli automobilisti ma senza provocare incidenti.

Pochi mesi prima, nell’agosto del 2017, un altro cavallo era stato segnalato al galoppo contromano, proprio sulla Tangenziale di Napoli, teatro oggi di un altro insolito avvistamento.