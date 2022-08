Caro bollette, a rischio 120 mila imprese ma anche le famiglie: gli elettrodomestici che consumano di più

Sarà un inverno complicato per tutti. Il caro bollette rischia di mettere in difficoltà imprese e famiglie, visto che il costo dell’energia è accompagnato da un’inflazione che sfiora l’8%. I rincari, secondo Confcommercio, rischiano di essere pari all’80% a causa dell’aumento delle materie prime. Una tragedia economica e sociale.

Imprese a rischio

Secondo Confcommercio, il caro bollette potrebbe mettere a rischio circa 120 mila imprese, e quindi 370 mila posti di lavoro, da settembre 2022 al primo semestre del 2023.

Le previsioni sulla spesa in energia per i comparti del terziario nel 2022 parlano di un aumento di 33 miliardi di euro, il triplo rispetto al 2021 (11 miliardi) e più del doppio rispetto al 2019 (14,9 miliardi).

La guerra tra Russia e Ucraina porta in dote morte, ma anche restrizioni nella fornitura di gas annunciate dalla Vladimir Putin. Tra i settori più esposti ci sono il commercio al dettaglio, la ristorazione e gli alberghi, ma anche i liberi professionisti, le agenzie di viaggio, le attività artistiche e sportive, i servizi di supporto alle imprese e il comparto dell’abbigliamento.

Quanto impatta il caro bollette sulle famiglie

Il costo del gas è tornato a superare i 300 euro al megawattora. I governi europei, per aiutare le famiglie, sin qui hanno messo in campo 280 miliardi di euro. Il Paese a beneficiarne maggiormente è stato la Germania, con 60,2 miliardi. Quindi l’Italia con 49,5 e poi Francia (44,7), Regno Unito (44,3) e Spagna (27,3).

Il peggio, però, deve ancora venire. Secondo l’ARERA, infatti, da ottobre le bollette saranno più alte e anche il costo del carburante rischia di pesare sull’economia familiare: dal 20 settembre, infatti, scadrà lo sconto sulle accise della benzina introdotto dal Governo Draghi.

Fonte foto: Selectra La classifica degli elettrodomestici che consumano più energia, fornita da Selectra

I consigli di Selectra sugli elettrodomestici: come risparmiare

Come difendersi? Selectra, il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati, ha elaborato una classifica degli elettrodomestici che consumano di più, calcolando anche i rispettivi costi in bolletta con le tariffe del Servizio di Maggior Tutela attive dal 1° luglio 2022.

Occhio alla stufetta elettrica, ma anche a bollitore, phon e friggitrice ad aria. Sotto ai 60 centesimi all’ora ci sono piastra per capelli e asciugatrice. Non arrivano alla soglia dei 50 centesimi, invece, ferro da stiro, forno, aspirapolvere e condizionatore.

Tra gli elettrodomestici che consumano meno troviamo lavatrice e lavastoviglie: sono i meno energivori, ma spesso indispensabili e soprattutto di uso quotidiano. Il consiglio, dunque, oltre a verificare che la classe energetica sia la più alta possibile, è di sfruttare i programmi Eco, ormai disponibili in praticamente tutti i modelli.

