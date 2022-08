Borse europee in ribasso, maxi stangata per gli italiani: rincari in bolletta e sulla spesa

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Chiudono ancora in ribasso le Borse europee. Milano perde l’1,31%, Francoforte e Parigi più di un punto percentuale, Londra resiste con perdite dello 0,2%. Tra le cause ci sono l’annunciata stretta del credito, che potrebbe arrivare entro un mese, e l’oscillazione del prezzo del gas.

Aumenta il prezzo del gas e arriva a cifre record

La nuova impennata del prezzo del gas, che è aumentato del 18% rispetto al fine settimana e del 190% rispetto a solo sei mesi fa, si è fatta sentire forte e chiara nelle Borse.

Ha infatti toccato i 292 euro al megawattora. Un record che potrebbe avere importanti ripercussioni sulle tasche dei cittadini europei.

A innescare il rialzo è stato l’annuncio di Mosca di fermare per tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre, le forniture del gasdotto russo Nord Stream 1. Il motivo sarebbe un intervento di riparazione di una turbina.

Dollaro sempre più forte sull’euro: cosa significa

Sul mercato dei cambi, invece continua a rafforzarsi nei confronti delle altre principali valute, lentamente, il dollaro. L’euro è arrivato a quota 1,003 dollari, sempre più vicino alla parità toccata nel mese scorso per la prima volta dopo 20 anni.

Avere una moneta debole singnifica esportare con più facilità i propri prodotti all’estero. Le imprese europee potrebbero dunque beneficiare da una situazione di parità, diventando più competitive. Anche se l’inflazione potrebbe annullare gli effetti del cambio.

Tuttavia aumentano i costi delle importazioni, soprattutto quelle di prodotti tecnologici e delle materie energetiche, come le forniture di gas liquido dagli Stati Uniti.

Ancora, con il dollaro rafforzato sarà più difficile per gli italiani visitare gli Usa risparmiando, ma fare acquisti in Italia sarà più conveniente per gli americani, con effetti benefici per il turismo.

Stangata in arrivo: aumenti per la spesa e le bollette

Ma come si tradurranno l’andamento dei mercati, dell’euro rispetto al dollaro e, non ultimo, l’aumento del prezzo del gas nella quotidianità?

È facile ipotizzare l’arrivo di una nuova stangata in bolletta, già nei prossimi mesi, per milioni di famiglie italiane. Ma non solo.

Come sappiamo, infatti, i rincari energetici influenzano, con un effetto domino, tutte le filiere. Con costi che pesano sulle spalle dei produttori e che vengono poi scaricati sulla distribuzione e arrivano ai consumatori.

Dobbiamo dunque prepararci a nuovi aumenti dei prodotti di tutti i negozi.