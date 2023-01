Capri, lo spettacolare soccorso sul faraglione: scalatori bloccati sulla parete, arriva l'elicottero. Il video

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Scalano la parete dei faraglioni di Capri e restano bloccati. Un video mostra lo spettacolare salvataggio con l’elicottero del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che è intervenuto per soccorrere una coppia di scalatori in difficoltà. I due, originari della provincia di Bari, avevano raggiunto la cima del faraglione ma poi durante la discesa hanno perso la via, ritrovandosi in difficoltà. Bloccati in parete, hanno allertato i soccorsi.

Capri, lo spettacolare soccorso sul faraglione

Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di stanza sull’isola si è recata sul posto assieme all’elisoccorso del 118 partito da Napoli.

Il medico e i soccorritori hanno raggiunto i due scalatori in parete tramite un verricello e dopo essersi sincerati sulle loro condizioni fisiche hanno provveduto a recuperarli a bordo dell’elicottero e a riportarli a terra.