Palinsesti Rai con Stefano De Martino con Affari Tuoi, ci sono Giletti e Gomez. Novità per Saviano e Bortone

La Rai ha presentato i nuovi palinsesti durante l’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione, tenutasi mercoledì 26 giugno. La prossima stagione autunnale si distinguerà per una serie di novità significative: tra le principali, spicca l’arrivo di una trasmissione culturale condotta da Serena Bortone, dopo la chiusura del suo precedente programma “Chesarà”, finito nel mirino delle polemiche a causa del caso Scurati.

Il Centenario della Radio e il Settantennale della TV

Tra i momenti salienti del nuovo palinsesto Rai, ci sarà la messa in onda su Rai1 il 6 ottobre de “Il primo secolo del servizio pubblico radiotelevisivo italiano“.

L’evento, condotto da Carlo Conti direttamente dal Palazzo dei Congressi dell’Eur, celebrerà i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione italiana.

Fonte foto: ANSA Massimo Giletti condurrà un nuovo programma d’informazione

Palinsesto Rai, tra novità e conferme

Per quanto riguarda la stagione autunnale delle fiction, il 21 ottobre partirà “Mike” su Rai1, miniserie in due puntate dedicata alla vita di Mike Bongiorno. Inoltre, la quarta stagione de “L’amica geniale” e il ritorno di “Don Matteo 14” arricchiranno l’offerta di fiction.

Per l’intrattenimento, torneranno programmi consolidati come “Tale e quale show”, “The Voice Kids”, e “Stanotte a” condotto Alberto Angela. Conferme anche in seconda serata con “XXI secolo” condotto da Francesco Giorgino ogni lunedì, “Porta a Porta” di Bruno Vespa il martedì, mercoledì e giovedì, “Tv7” il venerdì.

Dal 27 ottobre ricomincerà “Report“, in onda ogni domenica sera in un nuovo slot orario, mentre dal primo settembre toccherà a “Presadiretta”. Confermato anche il ritorno di mercoledì del “Chi l’ha visto” con Federica Sciarelli.

Nella prima serata del giovedì andranno in onda “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” di Piero Chiambretti e “Splendida Cornice” con Geppi Cucciari. Sempre in prima serata torna “Belve” di Francesca Fagnani. Tra i grandi ritorni c’è anche Peter Gomez con il suo programma “La confessione” in quattro puntate, in onda nella prima serata del sabato.

Le nuove conduzioni: da Giletti a Bortone

Nel panorama dell’informazione, ci sarà l’ingresso di Massimo Giletti con un nuovo programma che partirà il 30 settembre. Chiude invece la trasmissione “Cheserà” di Serena Bortone, finita al centro delle polemiche per il caso Scurati. La giornalista guiderà un nuovo programma culturale nel day time del sabato.

Il lunedì sera andrà in onda “Insider” di Roberto Saviano, tornato sulla tv pubblica dopo lo stop con polemiche. Dopo l’addio di Amadeus, ci sarà Stefano De Martino alla conduzione di “Affari Tuoi”.