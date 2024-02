Camion si ribalta sulla A12 tra Collesalvetti e Rosignano, tronchi in strada: 9 tamponamenti e 6 feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incidente da incubo sulla A12, dove un camion pesante si è ribaltato e ha perso il suo carico. Si tratta di tronchi di legno, che cadendo sono finiti nella carreggiata opposta e hanno causato il tamponamento a catena tra 9 auto. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, almeno cinque mezzi di soccorso sanitario e i vigili del fuoco.

Incidente

Verso le 19:30 di stasera un camion si è ribaltato un altro camion ribaltato si è verificato di recente nelle Filippine(). Il mezzo pesante viaggiava sulla A12 ed era diretto a Livorno, quando ha sbattuto contro lo spartitraffico al centro della carreggiata. L’incidente si è verificato tra Collesalvetti e Rosignano. Lo scontro ha provocato la caduta del mezzo, che si è schiantato nei pressi della corsia opposta.

Il ribaltamento ha provocato il rilascio del carico pesante trasportato, ovvero tronchi di legno. Alcuni di questi hanno invaso la carreggiata opposta e hanno causato il tamponamento a catena di 9 veicoli.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente sulla A12 vicino Collesalvetti: camion si ribalta e coinvolge 9 auto, 6 i feriti

I soccorsi

Si apprende dai giornali locali che sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e aiuto per il riordino della strada. La prima a giungere è stata la polizia stradale e a seguire le due ambulanze della Pubblica assistenza di Rosignano (una delle quali con il medico del 118 a bordo), due dalla Pubblica assistenza di Collesalvetti (una delle quali con l’infermiere dell’Asl) e un altro mezzo della Misericordia di Cenaia.

I feriti sono stati tutti trasportati negli ospedali della zona, anche se fortunatamente le ferite sono risultate lievi e non preoccupanti.

Traffico sulla A12

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Livorno e del distaccamento di Cecina. Il loro intervento si è reso necessario per la pulizia della strada e per la rimozione del camion. Mentre la polizia stradale ha bloccato il traffico per permettere i lavori, i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare il percorso.

Il traffico della zona è andato in tilt, non garantendo la percorrenza su entrambe le carreggiate, se non in forma ridotta, per diverse ore.