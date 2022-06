Cambogia, pescato il pesce d'acqua dolce più grande del mondo: che cos'è e quanto pesa

È stato pescato nel fiume Mekong in Cambogia il pesce d’acqua dolce “più grande del mondo”. Si tratta di una gigantesca pastinaca, una sorta di razza lunga oltre 4 metri dalla testa alla coda. Lo riporta la Bbc. Secondo gli esperti si tratta di un evento “straordinario”, anche perché si tratta di una specie in via d’estinzione.

Una gigantesca pastinaca lunga quattro metri e del peso di 300 chilogrammi è stata pescata in Cambogia, nel fiume Mekong.

“In 20 anni di ricerca sui pesci giganti nei fiumi e nei laghi di sei continenti, questo è il più grande pesce d’acqua dolce che abbiamo incontrato o che è stato documentato ovunque in tutto il mondo”, ha affermato Zeb Hogan, biologo dell’Università del Nevada.

Hogan guida “Wonders of the Mekong”, un progetto di conservazione cofinanziato dall’agenzia Usaid che punta a preservare la biodiversità del bacino del Mekong, fiume che dal Tibet attraversa Cina, Myanmar, Thailandia, Laos, Cambogia e Vietnam.

Il pesce d'acqua dolce più grande del mondo è stato pescato il 13 giugno da un pescatore locale sull'isola di Koh Preah, sul fiume Mekong.

Dopo essere stata dotata dai ricercatori di un’etichetta acustica per tracciarne i movimenti in futuro, la grossa razza è stata rilasciata nel fiume.

“Trovare e documentare questo pesce è straordinario e un raro segno positivo di speranza”, ha spiegato Hogan, anche perché la pastinaca è una specie in via di estinzione.

Pesci d’acqua dolce più grandi: i precedenti

Sempre nel fiume Mekong nelle scorse settimane era stata pescata un’altra pastinaca gigante: nel maggio scorso i pescatori avevano trovato un esemplare del peso di 181 chilogrammi.

Il precedente record del pesce d’acqua dolce più grande del mondo apparteneva ad un pesce gatto gigante di 293 chili catturato nel 2005 in Thailandia.