Calciatore Alexis Beka Beka del Nizza minaccia di buttarsi da un ponte sull'autostrada: si cerca ex fidanzata

Alexis Beka Beka, calciatore del Nizza, allenato dal tecnico italiano Francesco Farioli, sta minacciando di buttarsi da un ponte sull’autostrada nella città della Costa Azzurra.

Cosa sta succedendo a Nizza

Come riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Beka Beka ha parcheggiato l’automobile sulla corsia d’emergenza dell’autostrada, lungo la sopraelevata di Magnan, a Nizza, è sceso e minaccia di buttarsi di sotto.

Il 22enne è stato raggiunto dai primi soccorsi e dalle forze dell’ordine, che stanno tentando di dissuaderlo. Sul posto è arrivato anche lo psicologo del club transalpino.

Il motivo del gesto

All’origine del gesto di Alexis Beka Beka, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe una rottura amorosa che avrebbe sconvolto il calciatore 22enne, che quest’anno non è ancora sceso in campo con il Nizza (lo scorso anno, invece, il centrocampista era sceso in campo in 14 occasioni, per un totale di 544 minuti).

Beka Beka non avrebbe sopportato la separazione dalla sua ragazza, subendone un crollo psicologico che l’avrebbe spinto a questo gesto di disperazione.

La squadra allenata da Francesco Farioli, attualmente al secondo posto in classifica in Ligue 1 (la massima divisione calcistica in Francia), ha deciso di annullare tutte le operazioni mediatiche. Domenica è in programma la partita contro la capolista Brest.

‘Sport Mediaset’ aggiunge un ulteriore dettaglio: diversi compagni di squadra di Beka Beka starebbero cercando di contattare la sua ex fidanzata per invitarla a recarsi sul posto.

Chi è Alexis Beka Beka

Nato il 29 marzo del 2001, Alexis Beka Beka è un centrocampista difensivo francese, di origine congolese, che attualmente milita nel Nizza.

Cresciuto nel settore giovanile del Caen, con cui ha anche debuttato in prima squadra, Beka Beka si è trasferito al Nizza nell’agosto del 2022 (dopo una parentesi in Russia al Lokomotiv Mosca, durante la quale ha affrontato anche la Lazio in Europa League). Col club della Costa d’Azzurra ha firmato un contratto quinquennale.

Nel 2021 Alexis Beka Beka è stato convocato dalla nazionale olimpica francese per prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone. Il giocatore vanta anche una decina di presenze in tutte le selezioni giovanili della Francia esclusa l’Under 21. Nel 2019, con la Francia Under 18, ha sfidato l’Italia di Samuele Ricci ed Elia Caprile, centrocampista e portiere che oggi militano in Serie A, rispettivamente nel Torino e nell’Empoli (in prestito dal Napoli).