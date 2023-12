Bus si ribalta su un ponte in Nicaragua: almeno 19 morti, strage di bambini. Arrestato autista in fuga

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una tragedia senza precedenti ha scosso la località di Managua, in Nicaragua, dove un autobus sovraffollato si è ribaltato su un ponte, causando la morte di almeno 19 persone, di cui 10 erano bambini e ragazzi con un’età compresa tra i 4 e i 16 anni. L’incidente ha provocato anche ferite a circa 40 passeggeri. In base alle informazioni riportate, l’autista del mezzo avrebbe tentato di darsi alla fuga, ma è stato velocemente arrestato.

Il bus ribaltato in Nicaragua

La vicepresidente del Nicaragua, Rosario Murillo, moglie del presidente Daniel Ortega, ha dichiarato in un’intervista alla tv di Stato Channel 4 che circa 70 persone erano a bordo dell’autobus al momento dell’incidente. Murillo ha espresso profondo dolore per la tragedia, definendola una disgrazia che ha scosso la comunità.

Secondo quanto riportato, l’autista dell’autobus, dopo aver perso il controllo del veicolo su un ponte, ha tentato di fuggire dalla scena dell’incidente. Le autorità locali hanno prontamente arrestato l’autista, che ora sarà oggetto di indagini per comprendere le cause e le circostanze che hanno portato al ribaltamento dell’autobus.

Strage di bambini

Nel dettaglio, il sito el19digital.com ha identificato parte le vittime come 10 minorenni con un’età compresa tra i 4 e i 16 anni. Murillo non ha fornito i nomi delle vittime, ma ha dichiarato che nove di esse sono state identificate fino a questo momento.

Le immagini provenienti dai media locali mostrano l’autobus giallo intrappolato nella ringhiera metallica del ponte, mentre le vittime sono disperse sulla strada circostante. La scena è stata descritta come straziante e ha suscitato un’ondata di dolore e commozione nella comunità.

Le autorità stanno continuando le indagini per determinare le circostanze esatte dell’accaduto, compresa la velocità dell’autobus al momento dell’incidente.

Tragedie nella Vigilia di Natale

È una Vigilia di Natale, quella del 2023, purtroppo costellata di notizie drammatiche in ogni parte del mondo. Una tragedia con molte perdite umane si è verificata anche in Indonesia, dove un’esplosione in una fabbrica di nichel ha causato la morte di 12 persone.

L’incidente si è verificato durante lavori di manutenzione nel polo industriale, coinvolgendo una cinquantina di persone. Una deflagrazione che è stata provocata da un liquido infiammabile durante i lavori di riparazione presso un altoforno, innescando un incendio e causando l’esplosione di bombole di ossigeno.