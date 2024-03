Bonus computer 2024 da 300 euro: i requisiti per ottenerlo e come fare domanda tramite l’app IO

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato approvato il Bonus computer 2024, tramite il quale sarà possibile ottenere un buono da 300 euro per l’acquisto di un personal computer: ecco quali sono i requisiti per ottenerlo e come presentare la domanda tramite l’app IO.

Il Bonus computer 2024 da 300 euro

Il Bonus computer 2024 è stato approvato, e tra qualche giorno (non è ancora stata definita la data) sarà attivo. Nonostante ciò, sono già disponibili tutte le informazioni sulla quantità dell’incentivo e sui requisiti necessari per ottenerlo.

Il Bonus permette di ottenere uno sconto di 300 euro sull’acquisto di un portatile o di un pc, con l’intento di aumentare il tasso di digitalizzazione degli studenti italiani.

Fonte foto: IPA L’app IO, con la quale è possibile fare domanda, al netto di essere in possesso dei requisiti necessari, per ottenere il Bonus computer 2024 da 300 euro

Lo sconto è valido per qualsiasi dispositivo nuovo, usato o ricondizionato e con qualsiasi sistema operativo, ma non può essere utilizzato per acquistare accessori e interfacce come scanner e stampanti o per pagare l’abbonamento alla connessione internet.

I requisiti per ottenere il Bonus

Una prima precisazione da fare è che il Bonus computer non può essere richiesto da tutti i cittadini, ma solo dagli studenti che frequentano la scuola superiore o l’università e dalle loro famiglie. Inoltre, il bonus può essere utilizzato esclusivamente una sola volta, chi ne ha quindi già usufruito in passato non potrà richiederlo.

C’è però un secondo requisito, che esclude anche una parte degli studenti dalla richiesta, ovvero l’Isee: per la famiglia di riferimento del richiedente difatti tale indicatore non deve superare i 20 mila euro.

Come detto prima, il bonus non può essere utilizzato per pagare la propria connessione a Internet. C’è difatti un incentivo da 100 euro apposito per i pagamenti degli abbonamenti a casalinghi, le cui modalità di erogazione non sono però ancora state definite.

La domanda tramite l’app IO

La domanda per accedere al bonus da 300 euro può essere presentata esclusivamente tramite l’app IO, l’applicazione gestita da PagoPA che permette di usufruire di numerosi servizi pubblici, e sarà quindi necessario essere in possesso di Spid o di Cie. Per chi è già registrato all’app basterà accedere tramite pin o impronta digitale.

Una volta effettuato l’acceso, bisognerà andare sulla sezione “Bonus e sconti”, che si trova nella scheda Portafoglio, dove si potrà compilare la domanda per il bonus computer 2024 cliccando sul pulsante “+” o “Aggiungi”, e da lì riempire i campi dopo aver scelto “Sconti, bonus e altre iniziative”.

I dati necessari per presentare la domanda sono le generalità, il codice fiscale, la copia di un documento d’identità da allegare, l’Isee (per il quale non è necessario allegare documenti, dato che, una volta fatta la domanda, avverrà in automatico il controllo con l’Inps) e l’IBAN.